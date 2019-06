Wohltäter verteilen Spenden

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit einer Bilanzsumme von knapp 1,83 Milliarden Euro ist die Barnimer Sparkasse weiter unangefochten das größte Geldinstitut im Landkreis und gut aufgestellt. Im vorigen Jahr hat die Bank einen Überschuss von etwas mehr als drei Millionen Euro erzielt. An Steuern, Personalkosten, Aufträgen an regionale Firmen und Spenden sind etwas mehr als 16 Millionen Euro in eine nachhaltige Entwicklung des Barnim geflossen.

Allein 68 Spenden im Gesamtwert von knapp 660 000 Euro finden sich in der Nutzenbilanz wieder. Die Sparkasse hat von diesem Betrag 500 000 Euro ihrer eigenen Stiftung zur Förderung der Wissenschaft im Landkreis Barnim zugeführt. Knapp 30 000 Euro wurden für Kunst, Kultur- und Brauchtumspflege ausgegeben, gut 37 000 Euro für Sport, etwas mehr als 8000 Euro für Bildung und Wissenschaftsförderung, knapp 82.000 Euro für Soziales.

Als Wohltäter können sich auch alle Sparkassen-Kunden feiern lassen, die für die vom Geld-institut herausgegebenen Kalender jeweils einen Euro gespendet haben. 9000 Euro sind auf diesem Weg zusammengekommen. Die Hälfte dieses Betrages wurde traditionell dem Evangelischen Verein "Auf dem Drachenkopf" zur Verfügung gestellt, der das stationäre Hospiz an der Erich-Mühsam-Straße 17 betreibt und die ambulante Hospizarbeit in Barnim und Uckermark absichert. 2000 Euro gingen an die Johanniter gGmbH für Reformpädagogik in Eberswalde, 1500 Euro ab den Sportverein Blau/Weiß Ladeburg und 1000 Euro an den Tierschutzverein Niederbarnim.

Rund 98 000 Euro wurden als örtliche Zweckerträge aus dem PS-Lotteriesparen ausgeschüttet. 22 Empfänger konnten dabei im ersten und 18 Empfänger im zweiten Halbjahr bedacht werden. Zu den Nutznießern gehörten der Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde, der einen Grundstock für die 90-Jahr-Feier der Einrichtung erhielt, die im August begangen wird. Auch der Verein der Tagesmütter für den Barnim wurde aus diesem Topf bedacht.