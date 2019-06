Am Freitagmorgen kam die erlösende Meldung

Stefan Lötsch und Janet Neiser

Ziltendorf Während am Donnerstag gegen 21 Uhr noch immer Feuerwehren mit Blaulicht die alte B.112 entlangfahren und mit einem Strahlrohr unermüdlich der Wald zwischen Ziltendorf und Wiesenau gewässert wird, radeln bereits die ersten Dorfbewohner auf der für den Verkehr gesperrten Straße entlang. Manche bleiben stehen, schauen nach der Lage. Flammen sind zu diesem Zeitpunkt keine mehr zu sehen, nur schwarzer Wald oder das, was davon übrig geblieben ist. "Das geht ja bis hier vor", staunt eine Seniorin und schaut in Richtung der Häuser, die zwischenzeitlich evakuiert worden waren. Die Gefahr lauert aber noch immer. Glutnester auf dem Waldboden dürfen nicht unterschätzt werden. Deshalb geht das Wässern weiter.

Die erlösende Nachricht kommt dann am Freitagmorgen gegen 5 Uhr. Die Einsatzleitung konnte melden: "Feuer aus". Seit Mittwoch hatte auf einer Fläche von bis zu 120 Hektar Wald gebrannt. Bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag dankte Landrat Rolf Lindemann allen Einsatzkräften. "Dass wir die Lage so schnell in den Griff bekommen haben, ist ein Gemeinschaftswerk. Ganz unterschiedliche Kräfte haben wie ein Uhrwerk zusammengearbeitet." Ausdrücklich lobte er auch die spontane Unterstützung durch die Bevölkerung. "Das ist ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt." Das kam bei den Einsatzkräften sehr gut an: "Kuchen und Getränke haben sie uns gebracht", berichtet ein Feuerwehrmann. "Versorgt waren wir sehr gut."

Bis zu 200 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort, haben zum Teil in der Turnhalle in Wiesenau geschlafen. Neben zahlreichen Feuerwehren aus dem Landkreis Oder-Spree waren an den Löscharbeiten Brandschutzeinheiten aus den Kreisen Barnim und Havelland, sowie von den Feuerwehren aus Frankfurt, Cottbus, Potsdam, Brandenburg und sogar aus Berlin beteiligt. Die Berliner übernahmen zeitweise die Einsatzleitung. Auch Wasserwerfer der Polizei sowie zwei Löschhubschrauber der Polizei und der Bundeswehr kamen zum Einsatz. Unterstützung kam auch aus Polen – mit 24 Feuerwehrleuten. Am Freitagvormittag waren insgesamt noch etwa 50 Feuerwehrleute vor Ort.

Die Einsatzstelle sei nun wieder an den Träger des örtlichen Brandschutzes übergeben worden, sagt Carsten Witkowski, stellvertretender Amtsbrandmeister. "Die Kameraden werden noch einige Tage zu tun haben." Er lobte ausdrücklich die Wehren des Amtsgebietes, die den Erstangriff am Mittwoch absolviert haben. Es gebe noch einige Hotspots. Mit Wärmebildkameras wird das Gebiet abgesucht. Wie lange die Straße zwischen Wiesenau und Ziltendorf noch gesperrt bleibt, kann noch nicht gesagt werden. Die Züge zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt fahren aber wieder planmäßig, entgegen erster Prognosen.