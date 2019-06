MOZ

Flieth-Stegelitz (MOZ) Am Freitag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Gewächshaus in Suckow, in dem Cannabis wachsen sollte. Polizisten konnten vor Ort tatsächlich 29 Pflanzen sicherstellen. Der Besitzer muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen.