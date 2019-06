Mobile WC-Häuschen am Oranienburger Bahnhof aufgestellt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger Bahnhof hat ein neues Klo. Die Stadtverwaltung ließ am Freitag zwei mobile WC-Boxen in der Stralsunder Straße aufstellen – in sicherer Entfernung zum Bahnhof, rund 120 Meter vom Eingang entfernt. Die beiden Boxen sind kostenlos nutzbar. Auslöser für die kurzfristige Aufstellung war das unbenutzbare Münz-WC im Fahrradparkhaus, das wiederholt beschädigt wurde, inzwischen abermals repariert wurde und wieder genutzt werden kann.

"Der Riegel an der Tür hat sich durch Gewaltanwendung verbogen. Der Monteur hat es notdürftig gerichtet, so dass sich die Tür wieder öffnen und schließen lässt", sagte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Vermutlich müsse das Schloss kommende Woche ausgetauscht werden. Schon das alte Münz-WC wurde immer wieder beschädigt und unbenutzbar. Die Fahrradwachen schicken Besucher dann zum nächsten Imbiss.

Auch Fahrstuhl defekt

Ebenfalls immer wieder defekt sind die Aufzüge im Bahnhof. Besonders häufig fällt der Lift zum S-Bahnsteig aus. Der Lehnitzer Andreas Wolf hat seit dem 31. Mai täglich dokumentiert, wie oft der Aufzug außer Betrieb war und wie oft, die Oranienburger Feuerwehr Personen aus dem steckengebliebenen Aufzug befreien musste. Ergebnis: An 21 Tagen war der Aufzug nicht in Betrieb. An sechs Tagen mussten Personen aus dem Lift geholt werden. "Ich benutze den Aufzug nicht mehr, weil ich Angst habe stecken zu bleiben", sagt Andreas Wolf, der beim Laufen auf einen Rollator angewiesen ist. Den schleppt er immer die Treppe hoch, um auf den Bahnsteig zu gelangen. "Angeschmiert" seien aber die Rollstuhlfahrer, die ohne Aufzug nicht zur Bahn kämen, so Wolf. Besonders problematisch werde dies an den Wochenenden, wenn viele Fahrgäste zwischen S-Bahn und Regionalzügen umsteigen.

Die Bahn will die drei Aufzüge im Bahnhof bis 2022 austauschen. Auf die Frage, ob der Austausch wegen der vielen Ausfälle zeitnah erfolgen könne, reagierte die Bahn nicht.