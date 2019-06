SEK-Einsatz in Frankfurt nach Raub in Beeskow

Thomas Gutke

Frankfurt/Beeskow Aufregung am Freitagmorgen in Altberesinchen: Gegen 8 Uhr fuhren Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Brandenburger Polizei in der Großen Müllroser Straße, Ecke Leipziger Straße vor. In einer Wohnung gab es daraufhin Festnahmen, berichtete Astrid Reinecke von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit einem Raub, begangen am 24. Mai dieses Jahres in Beeskow. "Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, um weitergehende Ermittlungen der Kollegen nicht zu gefährden", erklärt Astrid Reinecke. In den Presseinformationen der Polizei von Ende Mai taucht ein Raub in Beeskow nicht auf. Details zu der Straftat, die den Festgenommen zur Last gelegt wird, könnten gegenwärtig nicht bekannt gemacht werden, sagt Sprecherin. Um kurz nach 8.30 Uhr war der Einsatz beendet, die SEK-Beamten stiegen in den unweit vom Hotel Polonia geparkten Bus und fuhren davon. Die Spezialeinheit der Landespolizei wird unter anderem dann angefordert, wenn bei der Vollstreckung eines Haftbefehls eine Gefahr beispielsweise durch Waffen drohen.