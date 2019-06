Pinnows einmaliges Gutshof-Ensemble

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Als 15. Mitglied und zweiter Vertreter der Uckermark ist die Gemeinde Pinnow am Freitag in die Arbeitsgemeinschaft "Historische Dorfkerne im Land Brandenburg aufgenommen worden. Agrarminister Jörg Vogelsänger überreichte Bürgermeister Walter Kotzian und Amtsdirektor Detlef Krause das Auszeichnungsschild "Historischer Dorfkern", das am Ortseingangsschild angebracht werden soll.

Einstimmiges Votum für Pinnow

Für die Aufnahme in die AG musste sich Pinnow einem eigenen Verfahren unterziehen. Am 15. Mai gab die siebenköpfige Begutachtungskommission ihr einstimmiges Ja. Zu den ausschlaggebenden Kriterien gehörte die Einfügung sanierter Gebäude in den alten Ortskern, die Grüngestaltung und das Engagement der Einwohner, berichtete Sabine Bauer. "Im Vorschlagsgremium waren Architekten, Professoren und kommunale Vertreter, die sich vor Ort umgeschaut und dann ein Gutachten erstellt haben. Pinnow hat alles gut gemeistert", sagt die Betreuerin der Arbeitsgemeinschaft.

Der ehrenamtliche Vorsitzende der AG ist Karsten Birkholz, Amtsdirektor im Amt Barnim-Oderbruch. Er bezeichnete den Pinnower Ortskern als einzigartig, vor allem das sanierte Gutshofensemble. "So etwas ist in der Ursprünglichkeit und der Größe woanders nicht mehr zu finden", erklärte er. Karsten Birkholz lobte zudem die wunderbare Eingliederung in Natur und Landschaft. "Willkommen in der Arbeitsgemeinschaft", begrüßte er die Pinnower. Bei der Übergabe der Plakette dabei waren neben Vertretern der AG und des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung auch der Beigeordnete des Landkreises, Karsten Stornowski und Pinnower Gemeindevertreter.

Detlef Krause begründete, weshalb die Plakette so wichtig ist. Schließlich veränderte sich Pinnow – bis 1933 ein kleines Dorf mit 130 Einwohnern – mit der Errichtung der Heeresmunitionsanstalt im Industrie- und Gewerbegebiet, vollkommen. Es habe keine typische Dorfentwicklung gegeben. Auch die Nachwendezeit, als viele Menschen arbeitslos wurden, war eine Herausforderung. Das Dorf war immer ländlich geprägt und hatte keine soziale Perspektive. "In diesem Zug haben wir über die Entwicklung bewusst nachgedacht", so der Amtsdirektor. Mit der Dorfentwicklungsplanung, die jetzt erneuert wurde, habe die Gemeinde selbst entschieden, wie das klassische Ungleichgewicht im 900-Einwohner-Dorf in Einklang zu bringen ist.

Stück für Stück saniert

Die Rekonstruktion des Gutshofensembles sei alleine nicht zu stemmen gewesen. Es flossen auch erhebliche Fördermittel. "Stück für Stück haben wir die Gebäude in Ordnung gebracht. Es hat sich gelohnt", so Detlef Krause. Das meinte auch Minister Vogelsänger: "Herzliche Glückwunsch, Sie haben gut und hart gearbeitet."

Im Anschluss gab es einen Rundgang über den Gutshof, auf dem demnächst ein Direktvermarktungszentrum entstehen wird. Die Ausschreibung für den Umbau des ehemaligen Kuhstalls läuft.