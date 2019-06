Begegnungen am Buffet

Cornelia Link-Adam

Voßberg (MOZ) Eine Hüpfburg geht immer. Die Türmchen-Landschaft der Gemeinde Letschin war am Freitag von Kindern verschiedener Nationen schnell gestürmt. Da wurde gehopst, geklettert und vor Vergnügen gequietscht. Der Nachwuchs lebte die Völkerverständigung ganz praktisch aus. Aber auch auf dem weitläufigen Gelände der Gemeinschaftsunterkunft in Voßberg fanden viele Erwachsene zueinander, um Vorurteile abzubauen und sich kennen zu lernen.

"Es müsste heute das sechste Fest der Begegnung sein", grübelte Klaus-Dieter Schepler, der Geschäftsführer vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Der Verband betreut das Wohnheim am Dorfrand seit vielen Jahren. Wo einst Lehrlinge und später Arbeiter der Zuckerfabrik untergebracht waren, leben nun Asylbewerber aus Tschetschenien, Kenia, Afghanistan und dem Sudan.

Vorurteile abbauen

"Wir haben mit einem Tag der offenen Tür begonnen. Doch schnell wurde es aufgrund der Neugier der Anwohner zum Fest der Begegnung", erzählte der ASB-Chef. Er freute sich sichtlich, dass Leute aus der Region gern mit den Bewohnern ins Gespräch kommen wollen. Überrascht war er von der Vielfalt des Engagements nicht nur seiner Mitarbeiter, sondern auch der Bewohner selbst, die ein tolles Buffet für den Tag vorbereitet hatten. "Durch Speisen kann man Länder kennenlernen."

Das hörte auch Marian Klaus gern. Erst seit dem vergangenen Herbst leitet er die Einrichtung, die mit 52 von 56 Plätzen fast voll belegt ist. Gekommen waren zum Fest aber auch Bewohner der Unterkünfte aus Lüdersdorf und Kunersdorf.

Der Aufforderung von DJ Schluchtie, dass der Hausleiter mit seinen fünf Kollegen zum Auftakt "Macarena" tanzen sollte, kamen alle nach. Klaus dankte seinem Team für die Vorbereitung sowie den Sponsoren für die Unterstützung durch Geld- und Sachspenden. Letschins Vize-Bürgermeisterin und Ordnungsamtsleiterin Eveline Fiedrowicz überbrachte Grüße vom Bürgermeister Michael Böttcher. Sie betonte, dass sie sich freue, wieder dabei zu sein. "Es ist bewundernswert, was hier für eine Tradition heranwächst. Ich wünsche auch dem Fest eine weiterhin gute Zukunft."

Kaum hatte Marian Klaus das Buffet eröffnet, drängten sich an den Tischen die Leute. Asylsuchende – viele davon extra schmuck gekleidet – ebenso wie Bewohner der umliegenden Dörfer. "Das schmeckt alles super", sagte Norma Schunack, Seniorin aus Wollup, die gern wieder zum Fest kam. Kein Wunder, boten doch die Leckereien eine Auswahl satt – von gefüllten Teigtaschen über Salate bis hin zu tollen Torten. Wenig später erschien auch noch Eis-Axel aus Golzow. Seine Sorten Schoko-Vanille und Granatapfel-Vanille kamen gut an. Hunderte Grillwürstchen, wohlgemerkt aus Geflügelfleisch, brutzelten Letschins Sozialarbeiter David Dwier mit Kollegen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Einige Besucher sahen sich das Haus an, Nelly Ganzen vom Seelower FRIZZ schminkte viele Kindergesichter bunt. Später schaute noch die Landtagsabgeordnete Simona Koß (SPD) vorbei, und es traten die Knirpse der Letschiner Kita "Sonnenschein" auf. Es folgten Kinderspiele wie Sackhüpfen und Eierlaufen, wofür es kleine Preise gab.

Marian Klaus berichtete am Rande, dass im Haus aktuell drei von möglichen zehn Obdachlosen untergebracht sind. Bei den Asylbewerbern seien es vorrangig Familien. Generell sei das Klima gut. "Klar gibt’s immer wieder mal Meinungsverschiedenheiten, aber hätten wir hier 50 Deutsche geballt unter einem Dach, wäre das genauso."