Gemeinde sucht Kleinerzeuger

Steffen Göttmann

Heckelberg-Brunow (MOZ) Wir wollen den Bauernmarkt erweitern und suchen daher noch mehr Anbieter", sagt Heiko Liebig, Bürgermeister von Heckelberg-Brunow. Zum vierten Mal rufen die Heckelberger Landwirte, Direktvermarkter, aber auch Klein-und Hobbygärtner dazu auf, ihre Ernte auf dem Markt feil zu bieten und sich ein paar Euro als Ausgleich für die harte Gartenarbeit zu verdienen. In Eberswalde gebe es zweimal in der Woche einen Bauernmarkt, weshalb die Heckelberger den Termin auf einen Sonntag legen. "Dann haben die Menschen mehr Zeit." Die Reichweite erhöht sich, weil gerade die Berliner solche Märkte suchen.

"Wir haben schon einige Zusagen", sagte Heiko Liebig am Freitag. Mit dabei seien die Produktivgesellschaft Dannenberg, Agrargenossenschaft "Höhe" aus Steinbeck sowie der Kartoffelhof Hamann aus Heckelberg. Er hofft auch wieder den Jäger binden zu können, der Wildprodukte feil bot. Lücken zwischen Ständen will der ehrenamtliche Bürgermeister auf jeden Fall vermeiden. "Wir hoffen, dass Gärtner Kürbisse, Kräuter oder Früchte anbieten", ergänzt Liebig. "Man staunt, was die Leute manchmal für Schätze in ihren Gärten haben." Er habe in Basdorf von Privat verschiedene Sorten Zwiebeln gekauft, die sehr gut schmeckten. Liebig selber sei kein Gärtner. Aber seine Tochter habe beim letzten Mal Quitten eingekocht. Auch ihre Jungs hätten geholfen und Marmelade verkauft, um ihr Taschengeld aufzubessern. Auch bäuerliche Handwerkskunst, Gemüse, Honig, Eier, Liköre sind gerne gesehene Produkte.

Der Förderverein Heckelberg-Brunow zeichnet für die Veranstaltung verantwortlich. Kleinerzeuger müssen sich bis zum 14. September anmelden. Das Formular kann auf der Homepage des Amtes Falkenberg-Höhe abgerufen werden. Bürgermeister Heko Liebig steht als Ansprechpartner unter Telefon 0152 29940340 oder per Mail heikoliebig@t-online.de zur Verfügung. Die Standgebühr dient als Spende für einen guten Zweck.