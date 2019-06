Erkneraner Kita-Leiterin geht nach 33 Jahren

Annette Herold

Erkner (MOZ) Nach 33 Jahren hat sich Marina Berger-Zylla aus der Erkneraner Awo-Kita "Eichhörnchen" verabschiedet. Die Kita-Leiterin zieht es nach Eisenhüttenstadt, nach sechs Jahren Pendelei der Liebe wegen will sie dort auch beruflich Fuß fassen.

Die 60-Jährige übernimmt dort ebenfalls die Leitung einer Kita. Sie freue sie sich auf mehr Freizeit, sagt sie und meint damit, dass ihr Weg zur Arbeit viel kürzer sein wird. Gerade neulich habe sie für die Bahnfahrt über 100 Kilometer drei Stunden gebraucht.

"Wären die Züge zuverlässiger, wäre ich bis zur Rente geblieben", sagt sie. Marina Berger-Zylla geht nicht leichten Herzens. Am meisten werde sie ihr Team vermissen und den Waldspielplatz an der Kita, sagt sie. Aber so ganz aus der Welt sei sie ja nicht. Ihre Eltern leben in Erkner, ihr Bruder, Freunde, es gibt Verwandtschaft in Woltersdorf.

"Stimmt’s Marina, ab Montag gehen wir beide in eine neue Kita?", hat ein Junge sie am Freitag gefragt, der mit seinen Eltern wegzieht. "Ja", lautete ihre Antwort, "aber wir kommen beide auch mal zu Besuch."