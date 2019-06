In Extremo und Vicky Leandros eröffnen Open-Air-Saison

In Extremo in Oranienburg: Sänger Michael Robert Rhein, Künstlername "Das letzte Einhorn". © Foto: Tilman Trebs

In Extremo live im Schlosshof in Oranienburg © Foto: Tilman Trebs

Tilman Trebs, Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg ist am Freitagabend fulminant die Open-Air-Konzert-Saison eröffnet worden. Mit Schlagerstar Vicky Leandros und Deutschlands erfolgreichsten Mittelalterrockern von In Extremo gaben sich zwei Schwergewichte der deutschen Musikszene in Oranienburg die Ehre.

In Extremo feierten ihr spektakuläres Rockspektakel mit viel Feuer, Pyrotechnik, Licht und altertümlichen Instrumenten vor schätzungsweise 2 000 Fans im Schlossinnenhof. Genaue Zahlen waren am Abend vom Veranstalter nicht zu haben. Für die Band, deren Mitglieder zum Teil in der Region leben und die seit einiger Zeit in der Stadt für ihre Show probt, war der Gig ein Heimspiel. Hin und wieder wurden während des Konzerts bekannte Gesichter im Publikum entdeckt und persönlich begrüßt, ein alter Schulfreund zum Vorspiel sogar auf die Bühne gebeten. Textsichere In-Extremo-Fans durften vor der stattlichen Kulisse im Schlosshof auch mal für den Sänger einspringen.

Vicky Leandros feierten mehr als 500 Fans nur ein paar hundert Meter weiter im Hofgarten der Seniorenresidenz "Louise Henriette von Oranien". Der Schlagerstarsang zum Auftakt das Lied "Après toi", mit dem sie 1972 den Grand Prix de la Chanson de Eurovision gewonnen hat. Anschließend erklangen alle ihre großen Hits der vergangenen 50 Bühnenjahre. Die Stimmung war prächtig. Die Zuhörer summten viele der Klassiker der deutsch-griechischen Künstlerin mit.

Mit dem In-Extremo-Konzert wurde am Freitag bei bestem Open-Air-Wetter auch der Oranienburger Konzertsommer eröffnet. Am Sonnabend geht es gleich mit Gregor Meyle weiter, der ebenfalls im Schlosshof auftreten wird.