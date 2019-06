Schwarzer Panther für die Judojacke

Schwedter Judokas an der Ostsee: Die Safari in Prerow bereitete allen genauso viel Freude wie Vorführungen auf der Promenade. © Foto: Matthias Schwarz

Matthias Schwarz

Schwedt Traditionell hatte der Judoverband Mecklenburg-Vorpommerns wieder eine spannende Safari im Ostsee-Kurort Prerow organisiert. Der gastgebende Sportverein namens "Auf dem Darß" lud 230 Teilnehmer zu Camping und judo-orientiertem Wettstreit auf seinem Vereinsgelände unweit des weißen Strandes. Etliche Schwedter vom TSV Blau-Weiß waren mit dabei.

Was gab es Schöneres, als sich in den Ferien mit viel Spaß, den Freunden, Eltern und Betreuern bei herrlichem Sonnenschein sportlich zu betätigen und anschließend in die kühlenden Fluten zu stürzen. Zehn Oderstädter starteten zur Judo-Safari, bei der an vier Stationen Punkte gesammelt werden konnten. Schließlich durfte sich jeder noch im Judokampf behaupten. Anhand der Punktesumme wurden dann die begehrten Tierabzeichen vergeben, die später auf die Judojacke aufgenäht werden.

Hierbei kann man sich vom Fuchs über Känguru, Schlange, Adler und Bär bis zum schwarzen Panther steigern, wenn man regelmäßig an den wiederkehrenden Safaris teilnimmt.

Zweimal Gold für Oderstädter

Bei den Wettbewerben werden neben den Kämpfen auch Schnelligkeit im Sprint, Kraft bei Schlusssprung und Weitwurf sowie Kreativität und Teamgeist beim Malen verlangt. Für die Schwedter Kinder Robert, Tim, Elias, Emin, Lilli, Jonas, Liv, Jakob, Lucas und Jordan gab es unterschiedliche Tierzeichen als Belohnung – zweimal war sogar der schwarze Panther dabei. Robert sowie Emin erhielten zusätzlich jeweils noch die Goldmedaille, Tim wurde mit der silbernen Plakette für sein Standvermögen im Judokampf belohnt.

Danach zeigten alle Judovereine, darunter natürlich auch die Kinder von Blau-Weiß, ihr Können auf einer vom Veranstalter an der Prerower Promenade aufgebauten Matte. Viele Zuschauer waren begeistert von den recht ungewöhnlichen Strand-Outfits mit den farbigen Gürteln und der dargeboten Wurfakrobatik. Nach einem kühlenden Bad wurden die Gäste vom Veranstalter mit Speis und Trank bis hin zum Sonntagsfrühstück liebevoll versorgt.

Am Ende gab es ein großes Dankeschön an alle Helfer und Betreuer – auch dafür, dass letztlich alle Badelatschen, Kuscheltiere und Zeltheringe wieder ihren richtigen Besitzer und den Weg zurück nach Schwedt gefunden haben. Mit dieser Veranstaltung geht es für die TSV- Judokas nun endgültig in die Sommer-­ferien, ehe Anfang August das nächste Highlight auf der eigenen Matte geplant ist. Zusammen mit der BSG Stahl Eisenhüttenstadt wird wieder der jährliche Schwedter Judo-Workshop durchgeführt.