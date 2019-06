Mountainbiker erobern Diehloer Berge

Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) An diesem Wochenende werden in den Diehloer Bergen die Deutschen Meisterschaften in der Mountainbike-Renndisziplin Four Cross ausgetragen. Organisiert wird die Veranstaltung vom MSV Diehloer Berge. "Ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder würde es nicht gehen. Jetzt hoffen wir trotz der angekündigten Hitze auf viele Zuschauer, wir haben extra versucht, vieles in den Schatten zu verlegen", berichtet der Vereinsvorsitzende Jens Beige, der mit etwa 20 freiwilligen Helfern vor Ort ist.

Insgesamt werden rund 60 Fahrer aus ganz Deutschland erwartet, wobei viele Mountainbiker traditionell aus dem Süden Deutschlands kommen. Der MSV Diehloer Berge geht mit etwa zehn Teilnehmern an den Start. Gefahren wird in verschiedenen Altersklassen und der Elite.

Für den Sonnabend ist zwischen 15 und 18 Uhr ein freies Fahren auf der Strecke angesetzt. Das Gatetraining geht von 17 bis 18 Uhr. Von 20 bis 23 Uhr bietet der Verein Steelbruch ein buntes Programm an. Dieser unterstützt auch das Rahmenprogramm am Sonntag, das ab 11 Uhr unter anderem mit Kinderschminken und einer Hüpfburg aufwartet. Alle Kinder können außerdem von 11 bis 13 Uhr unter fachkundiger Anleitung einen Mountainbike-Schnupperkurs auf dem neuen Pumptrack-Kurs absolvieren.

Finalläufe Sonntag ab 13.45 Uhr

Bereits um 8.30 Uhr startet die Anmeldung der Fahrer und das offizielle Training, das bis 10 Uhr angesetzt ist. Die Qualifikationsrennen dauern von 11 bis 13 Uhr, um 13.45 Uhr starten die Finalläufe im K.-o.-System mit Vierer-Duellen. Dabei wird auf dem Mountainbike eine mit Hindernissen versehene rund 500 Meter lange Bergab-Strecke neben der Skipiste bewältigt. "Mit unserem TÜV-geprüften Lift können die Fahrer dann wieder hochfahren", erklärt Jens Beige nicht ohne Stolz. Die Zufahrt für die Zuschauer ist am besten von unterhalb der Piste möglich, also vorbei an der Kleingartenanlage hinter dem Krankenhaus. Der Eintritt ist frei, es werden Spendenboxen für die Unkosten aufgestellt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.