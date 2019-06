Seelowerin ist Deutsche Meisterin

Udo Plate

Ludwigsburg (MOZ) Kathrin Conrad, Vorzeige-Classic-Keglerin des 1. KSC Seelow, feierte in Ludwigshafen den wohl größten Erfolg in ihrer bisherigen Karriere: Die Kreisstädterin kehrte mit dem Titel der Deutschen Meisterin in die Oderregion heim.

Dabei hatte die stets freundlich daherkommende Blondine durchaus mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zwar startete sie zunächst schwungvoll in das Elite-Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmerinnen aus dem Bundesgebiet und in die Qualifikationsrunde, in der das Feld bereits halbiert wurde. Mit dem erreichten vierten Rang hievte sich die Kreisstädterin als Viertplatzierte in die nächste Runde. Aber im anschließenden Achtelfinale folgte eine kleinere Schwächephase: Allerdings fand die Seelowerin im richtigen Augenblick ihren Rhythmus wieder und sei zog per Sudden Victory in die nächste Runde ein. Dem Blitzstart im Viertelfinale mit der 1:0-Führung folgte der Ausgleich und abermals musste die Seelowerin durchs Fegefeuer Sudden Victory – erneut erfolgreich.

Sudden Victory entscheidet

Gleiches Spielchen dann auch im Halbfinale, als wiederum Kathrin Conrad als Siegerin aus dem Sudden Victory hervorging. Im mit Spannung erwarteten Endspiel konnte Jana Wittmann vom KSV Unterharmersbach den Siegeszug der Seelowerin nicht stoppen. Mit einer ebenso konzentrierten wie intensiven Vorstellung ergriff Kathrin Conrad die Chance auf den Titelgewinn energisch beim Schopf und durfte nicht nur die Glückwünsche der unterlegenen Jana Wittmann entgegennehmen, sondern gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft bejubeln.