Zepernicker Gold-Mädels strahlen

Steffen Trobisch

Klagenfurt Drei Jugendmannschaften der Abteilung Volleyball der SG Einheit Zepernick waren in Klagenfurt bei den United World Games 2019 am Start – dem größten Jugendmultisportevent in Europa unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Mit einer Delegation von insgesamt 26 Spielerinnen und 18 Fans sowie Betreuern reisten die Panketaler nach Kärnten in Österreich.

Die U-15-Mannschaft Zepernick I musste in Gruppe A gegen Meteor Praha I, POK Krsko I und Prima Donna Cheese I antreten. Für die U-15-Mannschaft Zepernick II hießen in Gruppe C die Gegner ATSC Wildcats Klagenfurt, VBC Züri Unterland und BVSC Zuglö I.

Vorrunde als Gruppenerster

In der Vorrunde konnte Zepernick 1 gegen Meteor Praha ungefährdet 2:0 gewinnen, genauso wie gegen Krsko und Prima Donna Cheese 1. Zepernick II trat zuerst gegen die ATSC Wildcats Klagenfurt an und musste dieses Spiel leider mit 0:2 abgeben. Im direkt nachfolgenden Spiel gegen VBC Züri Unterland konnten die Panketalerinnen jedoch dann den ersten Sieg feiern.

Am zweiten Turniertag galt es für die U-15-Zepernick I gegen POK Krsko I mit einem Sieg die Vorrundengruppe als Erster zu beenden. Dies gelang auch mit einem sehenswerten 2:0. Die Zweite aus Panketal in der U15 spielte zum Abschluss gegen BVSC Zuglö I. Leider musste die Mannschaft in eine ungeliebte Halle mit sehr niedriger Deckenhöhe umziehen und kam in dieser Halle im ersten Satz nicht richtig zurecht, so dass dieser knapp abgegeben wurde. Im zweiten Satz zeigten die jungen Damen wieder ihr Spielvermögen und gewannen 21:6.

Gegen Volley Eagles war Schluss

Auch ihre Viertelfinals konnten beide U-15-Mannschaften aus Zepernick gewinnen und standen somit in den Halbfinals. Dort war für Zepernick II gegen die Volley Eagles Villach leider Schluss, so dass am Ende ein hervorragender 11. Platz bei 28 teilnehmenden Mannschaften für die Jüngsten der U 15 als Ergebnis herauskam.

Tiebreak musste entscheiden

Zepernick I gewann gegen ATSV Wildcats Klagenfurt und stand damit im Finale, wo sie gegen eine holländische Sportschulmannschaft antreten mussten. Wie bereits in den letzten Jahren war es der RTC Appeldorn. Jedes der Teams geqann einen Satz, so dass das Spiel im Tiebreak entschieden werden musste, in dem sich die Holländerinnen am Ende knapp durchsetzten und sich so den Turniersieg erspielten. Trotzdem ist der zweite Platz in diesem Turnier mit vielen internationalen hochwertigen Mannschaften ein toller Erfolg für die U 15 aus Zepernick.

Die U 17 traf in der Gruppe auf Mannschaften aus Ungarn, Holland und Slowenien. Die Mädchen konnten ihre Spiele souverän gewinnen und erwarteten im Viertelfinale einen alten Bekannten. SMS Ostroda aus Polen war in den letzten vier Jahren immer wieder ein schwerer Gegner der Panketalerinnen.

Taktische Varianten besprochen

Durch Scouting im Achtelfinale war die Strategie des Gegners klar und taktische Varianten wurden im Vorfeld besprochen. Diese wurde durch die Spielerinnen diszipliniert umgesetzt und ließen den Gegner an der ausgezeichneten Block/Feldabwehr verzweifeln. Mit eigenen schönen Angriffsaktion wurden die Polinnen mit 2:0 bezwungen und der Einzug ins Finale und damit eine Medaille waren perfekt.

Gegen den körperlich größeren und sehr athletischen Endspiel-Gegner Prima Donna Cheese I ging der erste Satz schnell verloren. Doch mit starken Spielaktionen im Angriff und Verteidigung wurde der Ausgleich erzwungen.

Wechsel brachten Frische

Im Tiebreak lagen die Zepernickerinnen schnell mit 4:8 zurück, doch hier zeigte sich der Teamauftritt in den letzten Tagen. Einige Wechsel brachten wieder mehr Frische, Energie und Glauben und auch bei 13:14 wurde Druck gemacht und unter viel Geschrei und Tränen mit 16:14 der verdiente Turniersieg erreicht. Ohne den fokussierten Auftritt aller Spielerinnen wäre der Sieg nicht möglich gewesen. Mit zwei Medaillen im Gepäck ging es stolz zurück in die Heimat.