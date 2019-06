Landesliga, wir kommen

Udo Plate

Buckow (MOZ) In ausgelassener Jubelstimmung feierten die Kicker von Concordia Buckow/Waldsieversdorf den ungefährdeten Durchmarsch in der Landesklasse, Staffel Ost. Im letzten Saisonspiel setzte sich die Elf von Erfolgstrainer Dennis Schulz vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenelften Preußen Bad Saarow mit 4:1 durch. Mit 82 Punkten aus 30 Meisterschaftsspielen und einem Torverhältnis von 119:22 Treffern gaben die Concorden der Konkurrenz das Nachsehen und werden in der neuen Saison erstmals in der Landesliga ihr fußballerisches Glück versuchen. Zudem heimste Stürmer Bartosz Barandowski gemeinsam mit Michael Ulbrich von Preussen Beeskow mit jeweils 29 Treffern die Torjägerkrone ein.