Das Schloss im Dorf lassen

Nadja Voigt

Reichenow (MOZ) Als dieser Tage in der Gemeinde Reiche-now-Möglin die Gemeindevertretung auf den allerletzten Drücker zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkam, war Wolf-Dieter Hickstein wieder dabei. Der inzwischen pensionierte Polizist wurde mit 84,4 Prozent der Stimmen von den Bürgern in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt. Und freut sich sehr über das Vertrauen, das die Wähler ihm wieder geschenkt haben, erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung. "Ich will noch etwas leisten", sagt der Reichenower. Der gerade erst erreichte Ruhestand ermögliche ihm das. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf neuen Schwung." Denn ein bisschen was in Bewegung geraten ist auch in Reichenow-Möglin. Wie sich im Amt Barnim-Oderbruch überhaupt ein Generationswechsel abgezeichnet hat und mehr junge Menschen in den Gemeindevertretungen Verantwortung übernehmen. Gleich vier neu Gesichter sind es in Reichenow-Möglin und damit fast die Hälfte des Gemeinderats.

Alle seien dafür angetreten, das Dorfleben voranzubringen, freut sich der Bürgermeister. Denn auch für ihn ist das ein hohes Gut. Seit 2003 hat er in der Gemeinde den Hut auf. Schon seit der Wendezeit ist er im Gemeinderat aktiv. "Wir waren nie im Haushaltssicherungskonzept", sagt Wolf-Dieter Hickstein stolz. Dennoch war die finanzielle Lage, wie in allen Gemeinden fernab der großen Stadt, prekär. "Doch jetzt sind wir aus der Talsohle heraus", schöpft Hickstein neue Hoffnung. Denn ihm fallen schon eine ganze Menge Projekte ein, die noch in Reichenow-Möglin umgesetzt werden sollen. "Wenn man Bürgermeister ist, muss man auch über Geld verfügen können", findet er. Vielleicht auch deshalb ist er ein großer Verfechter des Amtsmodells. "Es hat sich über die Jahre sehr bewährt." Vor allem, weil die Gemeinden die Hoheit behalten und selbst agieren können. Nicht zuletzt deshalb kann sich Wolf-Dieter Hickstein auch weiterhin vorstellen, im Amtsausschuss als höchstem beschließenden Gremium mitzuarbeiten. "Denn da wird die Politik gemacht", ist er überzeugt. Zuletzt hatte er dort den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden inne. "Ich will mich aber nicht vordrängeln", sagt Hickstein.

Schmiedepuhl steht an

Was seine Gemeinde betrifft, steht als Nächstes der Schmiede-puhl in Möglin an. Nach und nach saniert Reichenow-Möglin die Gewässer in den Dörfern, um die Attraktivität zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. Auch das angrenzende Biotop soll in Möglin renaturiert werden. Dazu müssen noch Förderquellen angezapft werden, weiß Hickstein. Und vor allem die massiven Schäden durch den Biber beseitigt werden. 2020 soll das gesamte Projekt in Angriff genommen werden, blickt der Bürgermeister voraus. Zuvor will sich die Gemeinde intensiv mit dem Umbau der Straßenbeleuchtung befassen. Denn da seien erhebliche Einsparungen drin.

Für das Sportlerheim und den Platz in Möglin soll in der neuen Legislaturperiode eine Lösung gefunden werden. Außerdem bewegen den Bürgermeister und die Gemeinde der Fortbestand des Schlosses in Reichenow. "Noch immer hat es kein Gespräch mit der Schlösser GmbH gegeben", ärgert sich Hickstein. Dabei sei von offizieller Seite um ein Gespräch gebeten worden, nachdem bekannt wurde, dass die GmbH das Schloss veräußern will. Womöglich an privat, wie Hicksteins größte Befürchtung ist. Vehement hat er sich auch in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass dieses ein öffentlicher Ort bleibt.