Das Milliardenparlament

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Die Abgeordneten bekommen von Montag an mehr Geld. Die geplante Verkleinerung des Plenums aber stockt.

Das Kindergeld steigt, die Rente auch und das Briefporto ebenfalls. Und noch etwas ändert sich mit dem Juli-Beginn am Montag: Die Abgeordneten des Bundestags bekommen mehr Geld. Ihre sogenannte Entschädigung steigt um gut drei Prozent und liegt dann erstmals über der 10 000-Euro-Schwelle. Ganz genau sind es künftig 10 083,45 Euro monatlich.

Vorausgegangen sind diesmal keine langwierigen Abstimmungen der Abgeordneten, die über ihre Bezüge selbst entscheiden. Wohl auch, um die regelmäßige "Selbstbediener-Debatte" zu beenden, hatte der Bundestag nämlich vor einiger Zeit das Verfahren auf Vorschlag einer Kommission umgestellt. Seither gilt das Prinzip der automatisierten Anpassung: Grundlage ist die Entwicklung der Nominallöhne, errechnet vom Statistischen Bundesamt.

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer findet das "transparent und gerecht", wie er dieser Zeitung sagte. "Wenn die Löhne und Gehälter steigen, was im Interesse aller Menschen in Deutschland ist, steigen auch die Diäten entsprechend. Sollten die Löhne und Gehälter einmal sinken, würde das auch für die Diäten gelten." Der Bund der Steuerzahler allerdings hält das automatisierte Verfahren für "alles andere als bürgernah". Präsident Reiner Holznagel stört die Erhöhung selbst weniger, er sähe es aber lieber, "wenn die Abgeordneten in einer öffentlichen Plenarsitzung darüber diskutieren und abstimmen".

Aus allen Nähten

Mehr als die Abgeordneten-Bezüge aber treibt den Steuerzahlerbund und andere die schiere Größe des Parlaments um. "Schon jetzt haben wir einen Bundestag, der aus allen Nähten platzt. Doch es droht der Kollaps", warnt Holznagel. Statt wie vorgesehen 598 sitzen derzeit 709 Parlamentarier im Reichstag. Das ist ein Rekord – und das Ergebnis des komplizierten Zusammenspiels von Wahlergebnis und Wahlrecht. Auch das schraubt die Kosten in die Höhe: Erstmals überschreiten die Ausgaben für den Bundestag im Haushaltsentwurf von Olaf Scholz für 2020 die Milliardengrenze. In dem Budget von 1,021 Milliarden Euro sind allerdings nicht nur die Abgeordneten-Diäten enthalten, sondern auch weitere Ausgaben wie die für Mitarbeiter, Gebäude, technische Ausstattung und Fraktionen.

Die reinen Zahlen dürften die Debatte um eine Verkleinerung des Bundestags allerdings neu entfachen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte die Reform zur Chefsache gemacht; aber auch ihm gelang kein Durchbruch. Im Frühjahr gestand die zuständige Arbeitsgruppe ihr vorläufiges Scheitern ein. Das aber, so hatte Schäuble schon vor über einem Jahr gewarnt, werde "die Öffentlichkeit auf Dauer nicht akzeptieren". Hinter den Kulissen wird nun weiter sondiert.