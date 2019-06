Alle an einen Tisch

Jörg Kühl

Beeskow Organisationen, die sich in Beeskow um die Belange älterer Menschen kümmern, wollen ihre Aktivitäten künftig stärker bündeln. Angedacht ist die Gründung einer "Senioren-Allianz". Dafür hat es bereits ein erstes Treffen mit 20 Akteuren gegeben. Ziel sei, Ressourcen künftig besser zu bündeln. Auch sollen Veranstaltungen häufiger gemeinsam organisiert und vor allem besser koordiniert werden. "Wenn wir alle zusammenstehen, bekommen wir eine Saal, wie der im Spreepark viel besser gefüllt", sagt Dieter Siegesmund, vom Familienbündnis. Er ist neben dem Ideengeber Klaus Alfaenger vom Seniorenbeirat einer der Initiatoren der Allianz. Auch fielen die Kosten für Honorare, Busfahrten, Konzerte, und anderes für jeden einzelnen günstiger aus, wenn man sich zusammenschmeißt. Als Beispiel nennt der Vorsitzende des Familienbündnisses einen gemeinsam organisierten Vortrag zu den Themen "Patientenverfügung" und "Vorsorgevollmacht", zu dem man mit vereinten Kräften renommierte Experten einladen könne.

Siegesmund sieht bei der Planung von Veranstaltungen Verbesserungsbedarf: "Jeder kocht sein eigens Süppchen!" So komme es immer wieder vor, dass sich Veranstaltungen terminlich überschneiden und so gegenseitig Publikum wegnehmen. In diesem Zusammenhang wurde laut Siegesmund in der Runde das Fehlen eines gemeinsamen Jahreskalenders bemängelt. Ein weiterer konkreter Vorschlag ist die Wiedereinführung des Seniorenkinos. Hierzu habe sich der örtliche Kinobetreiber Ralf Schulze aufgeschlossen gezeigt.

Mit Hilfe der Seniorenallianz soll es auch gelingen, kleinere und finanziell schwächere Akteure zu unterstützen. Insgesamt ist "ein neues, höheres Qualitätsniveau" der Seniorenarbeit Ziel der Allianz.

Bemängelt wurde wiederholt, dass der Informationsfluss von den Senioren bis ins Rathaus zu verbessern sei. Vor allem die Senioren in den Ortsteilen fühlten sich nicht in die Seniorenangebote der Stadt integriert. Diesen Aspekt betont Eberhard Fischer, Mitglied des Seniorenbeirats und ehemaliger Vorsitzender. Alfaenger ergänzt, bisher gebe es mit Karin Beisbier nur im Bornow ein Mitglied des Seniorenbeirats, für Kohlsdorf gebe es mit Ingrid Phillipp ein designiertes Mitglied. Alle anderen Ortsteile, das sind Radinkendorf, Schneeberg, Krügersdorf, Neuendorf und Oegeln hätten keinen Ansprechpartner für die Belange von Senioren im Dorf.

Cornelia Ewert vom Pflegestützpunkt benannte das Problem, dass viele Ältere in den Dörfern nicht mehr aus eigener Kraft mobil sind und es ihnen so schwer fällt, zu Veranstaltungen nach Beeskow zu gelangen. Auch hier wolle man im Rahmen der Seniorenallianz über Lösungen nachdenken. Klaus Alfaenger bezeichnete in diesem Zusammenhang die Idee eines ehrenamtlichen Fahrdienstes als interessanten Vorschlag. Ein vergleichbares Angebot gab es bis Frühjahr in der Ehrenamtszentrale. Allerdings ist das Angebot mangels Nachfrage im Frühjahr dieses Jahres eingestellt worden. "Falls es jetzt einen neuen Bedarf gibt, kann die Idee jederzeit wiederbelebt werden", so Barbara Buhrke von der Ehrenamtszentrale.

Die Akteure wollen sich Ende Juli oder Anfang August erneut treffen. Als "Hausaufgabe" soll jeder Veranstalter sein vorläufiges Jahresprogramm 2020 zur Abstimmung mitbringen.