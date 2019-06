Ausbau der Lindenstraße beginnt bald

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wie können Gäste die Kantine GIP Casino erreichen? Wie ist die Zufahrt zum Gewerbeparkring geregelt? Wo können Müllautos wenden? Etliche Fragen hatten die rund 30 Gäste, die sich am Donnerstagabend bei der Infoveranstaltung zum Ausbau der Fürstenwalder Lindenstraße im Alten Rathaus eingefunden hatten.

2012 begann die Planung für die marode Straße, nun steht der Baustart bevor. Zunächst für den 920 Meter langen Abschnitt von der James-Watt-Straße bis zum Bahnübergang. Rund 7000 Fahrzeuge donnern dort täglich über den Asphalt, davon 1000 im Schwerlastverkehr, verdeutlichte Planer Jörn Richter vom Büro Ansorge & Partner. Derzeit ist die Fahrbahn 6,50 bis 7 Meter breit – nun soll sie einheitlich auf sieben Meter ausgebaut werden. Auf jeder Seite entsteht ein Geh- und Radweg. Die Entwässerung erfolgt über Mulden. Zudem werden die beiden Bushaltestellen erneuert und mit Borden für einen leichteren Ein- und Ausstieg ausgestattet. Das Projekt erstreckt sich über zwei Jahre und wird in zwei Abschnitte unterteilt.

Zuerst nimmt sich die Firma TSU das Stück Bahnübergang bis Industriestraße vor. "Baubeginn ist am 8. Juli, die Vollsperrung erfolgt am 22. Juli", sagte Bauleiter Heiko Sternberg. Ende November soll der Abschnitt fertig sein, dass der Verkehr im Winter wieder fließen kann.

So lange gibt es eine Umleitung. Die führt über die Umgehungsstraße B168, den Kreisverkehr in Nord, Gagarin-, Bach- und Schollstraße. In Fürstenwalde Süd geht sie über Langewahler und Meitnerstraße. "Wie können die Leute unsere Büros im Gewerbeparkring erreichen? Fährt der Bus noch dort hin?", erkundigte sich Angelika Hoch von der Nestor Bildungsinstitut GmbH. "Der Bus darf vorn in den Gewerbeparkring rein und hinten wieder raus", antwortete Marion Nötzel von der Fachgruppe Straßen und Grünflächen der Stadtverwaltung.

Eine provisorische Straße werde die Grundstücke erschließen, ergänzte Jörg Richter. Würde der "Schleichverkehr" diese aber über Gebühr beanspruchen, könne sie wieder geschlossen werden. Das Schließen würde den Gewerbeparkring, der nicht der Stadt, sondern allen Gewerbetreibenden gehöre, schützen, erklärte Nötzel. Sollte der Ring durch Umleitungsverkehr Schaden nehmen, wolle die Stadt nicht die Reparatur zahlen.

Anlieger zahlen keine Beiträge

Finanzielle gesehen wird der Straßenbau für die Anlieger äußerst günstig. Nachdem das Land die Beiträge abgeschafft hat, müssen sie nichts mehr zahlen. Die Stadt rechnet indes mit Gesamtkosten von 2,64 Millionen Euro – lange Zeit auch mit Anliegerbeiträgen von 840 000 Euro. Ob sich die Höhe des Fördergeldes durch den Ausfall der Beiträge ändere, sei noch offen, sagte Nötzel.

In den nächsten Tagen würden alle Anlieger Info-Zettel mit den Telefonnummern von Polier und Bauleiter erhalten, kündigte Sternberg an. Sie werde diese, vielleicht auch Infos zur Umleitung, in ihrer Kantine aushängen, kündigte Sylvia Sossna, die Inhaberin des GIP Casinos an.