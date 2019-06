Woltersdorf bekommt Drehleiter

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Komplett ausgefahren ist sie fünf Meter höher als der Aussichtsturm auf dem Kranichsberg: Im Falle des Falles können die Woltersdorfer Feuerwehrleute künftig Menschen aus bis zu 30 Metern Höhe retten. Möglich macht es die neue Drehleiter, das Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12, das Freitagabend offiziell in Dienst genommen wurde.

"Eigentlich wünsche ich Euch, dass Ihr damit nur Katzen vom Baum retten müsst", sagte Vize-Bürgermeisterin Kerstin Marsand an die Feuerwehrleute gerichtet bei dem kurzen Festakt am Gerätehaus. "Aber so wird es nicht sein." Um so größer sei im Rathaus die Erleichterung gewesen, als sich herausstellte, dass sich Woltersdorf einer Sammelbestellung des Landes anschließen konnte. Darüber erhalten nach Worten des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Karsten Schwebe in nächster Zeit aus Bad Saarow und Storkow Drehleitern. Kreisweit sind dann acht Wehren mit damit ausgestattet.

Das 572 000 Euro teure Woltersdorfer Fahrzeug, montiert und mit den Aufbauten versehen in Ulm, steckt voller Technik, wie Gerätewart Marco Taupadel berichtet. Genauer voller Elektronik. Entsprechend aufwändig ist die Schulung. Acht Stunden dauert es etwa, bis die Maschinisten – ehrenamtlich wie alle Woltersdorfer Feuerwehrleute – in die Bedienung der Leiter eingewiesen sind. Das Handbuch umfasst mehr als 230 Seiten.

Zu fünft war eine Abordnung der Wehr zu Wochenbeginn für zwei Tage in Ulm, um das neue Fahrzeug abzuholen und für die Schulung, um dann zu Hause die Kameraden unterrichten zu können. Gerätewart Taupadel und Wehrführer Daniel Lange sind mit von der Partie gewesen, und beide äußern sich zufrieden mit dem neuen Fahrzeug. Taupadel hebt die Ausstattung mit modernen LED-Leuchten hervor. Wenn nötig, könne mit deren Hilfe auch im Stockdunklen gearbeitet werden. Nur eins fehlt, wie die stellvertretende Bürgermeisterin sagte: Der Lkw ist nicht klimatisiert. Darauf hatte die Gemeinde allerdings keinen Einfluss, der Verzicht auf die dafür nötige Anlage war mit der Sammelbestellung festgeschrieben.

Nötig wurde die Neuanschaffung, weil die alte Drehleiter – schon gebraucht gekauft – 2017 die Kriterien der Landesprüfstelle für Feuerwehrtechnik nicht mehr erfüllte und deshalb stillgelegt werden musste. Seither waren die Woltersdorfer bei Rettungseinsätzen in der Höhe auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Die Rüdersdorfer Kameraden hätten oft unterstützt, berichtet die stellvertretende Wehrführerin Caroline Lange, Hilfe kam hin und wieder aus Erkner und seit es die neue Drehleiter in Schöneiche gibt, war auch die dortige Wehr in Woltersdorf mit im Einsatz. Nötig war Unterstützung unter anderem, als in diesem Jahr bei Sturm eine Baumkrone in der Köpenicker Straße herausgebrochen war, erinnert sich Caroline Lange.

Seit Jahresbeginn 85 Einsätze

85 Mal sind die Feuerwehrleute seit Jahresbeginn insgesamt ausgerückt. 59 Einsatzkräfte gehören zur Truppe, die Jugendfeuerwehr hat 20 Mitglieder und eine Warteliste, 35 Mann sind in der Alters- und Ehrenabteilung. Besondere Unterstützung hat die Wehr von drei Arbeitgebern, die das Ehrenamt für den Katastrophenschutz unterstützen, berichtet Caroline Lange: das Autohaus Neumann, der Eigenbetrieb Sport- und Freizeitanlagen und die evangelische Kirche in Woltersdorf. Mindestens ebenso wichtig sei die Unterstützung der Familien, die viel zurückstecken müssten. Rückhalt gebe es auch durch die Gemeindevertretung.