Jubelexplosion in der Nachspielzeit

Gunnar Reblin

Fehrbellin (moz) Wow. Das Finale im Oberen Kreispokal im Fußballkreis Prignitz/Ruppin verfolgten am Freitag sage und schreibe 850 Zuschauer. Und sie sahen den Langener SV spät Jubeln. Marian Retzlaff schoss den Favoriten zum Triumph, nämlich in der 110. Spielminute. Das war der K.o. für die bis dahin bravourös und aufopferungsvoll kämpfenden Fehrbelliner, die in der Verlängerung nur noch zu zehnt waren, weil Verteidiger Heiko Schönknecht kurz vor Ende der regulären Zeit mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war.

In einer eher dürftigen ersten Halbzeit hatte Hendrik Pohl die große Chance zur Führung für Langen vergeben. Er scheiterte an 90er-Keeper Alexander Loewe. Die Hausherren, unentwegt von ihren lautstarken Fans nach vorn getrieben, kamen nur einmal gefährlich vors LSV-Tor. Lennart Sternbeck zielte zu ungenau nach einer Ecke.

Im zweiten Durchgang nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf. Und nach einem Foul von Paul Vatter an Konstantin Hug entschied Schiri Torsten Pache auf Elfmeter. Langens Kapitän Nicklas Hack hämmerte die Kugel ins Netz - 0:1 (60.). Der Favorit im Duell Kreisoberliga gegen Kreisliga schien auf dem Weg zum Pott. Doch dann drehte der eingewechselte Andrien Wolff zu einem unnachahmlichen Solo über den halben Platz auf - und brachte die Kugel auch noch an LSV-Schlussmann Sascha Hädicke vorbei. Ausgleich. 1.1 (85.). Ekstase. Das Fehrbelliner Tollhaus war erwacht.

Und die Rhinstädter, die mehrere Verletzungen hinnehmen mussten, die natürlich ein Handicap darstellten, hätten beinahe ein zweites Tor nachgelegt. Doch Sascha Hädicke parierte stark.

In der Verlängerung lebte die Partie von anrennenden Langener und verteidigenden Fehrbellinern. Spannung pur. Schafft es der Underdog in Unterzahl bis ins Elfmeterschießen? Nein. Es reichte nicht. Langen kam zum zweiten Treffer - und machte mit dem Pokalerfolg das Double perfekt.