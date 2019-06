Rettung in allerletzter Sekunde

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Ein schöneres Geschenk zum Urlaubsbeginn hätte sich Christian Schramm nicht wünschen können. Der Coach des eigentlich bereits aus der Kreis-oberliga abgestiegenen FSV Bernau II war gerade dabei, sich ein Wohnmobil für die Fahrt nach Italien auszuleihen, als er erfuhr, dass Landesliga-Absteiger Blau-Weiß Vetschau kein Team für die Landesklasse anmeldet. Die Folgen betreffen auch die Bernauer. Da nämlich durch den Rückzug Vetschaus die Falkenthaler Füchse in der Landesklasse Nord bleiben, muss ein Team weniger aus der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim absteigen. Damit ist die FSV-Reserve gerettet.

"Bin wahnsinnig glücklich"

"Mir fallen so etwa 1000 Steine vom Herzen", schilderte Christian Schramm gestern seine Gefühlslage. "Ich bin so wahnsinnig glücklich und natürlich nehmen wir diese Chance an." Abgestiegen sei man schließlich nicht, weil das Team so schlecht sei. "Das ist eine junge Truppe und die haben ein paar individuelle Fehler gemacht, die in eine Abwärtsspirale geführt haben. Am Ende waren die Spieler vom Selbstbewusstsein so runter, dass die schon fast nicht mehr wussten, wie sie sich die Schnürsenkel zubinden sollen. Jetzt freuen wir uns wahnsinnig auf einen Neuanfang."

Schwanebeck könnte aufsteigen

Der Verzicht Vetschaus wirkt sich aber auch auf weitere Spielklassen aus. Da durch den Nicht-Abstieg der FSV-Reserve ein Platz in der Kreisliga frei ist, steigt Fortuna Glienicke II als Dritter aus der 1. Kreisklasse Ost auf.

Die daraus entstehende Lücke in der 1. Kreisklasse könnte die SG Schwanebeck füllen. "Aus der 2. Kreisklasse West will keiner weiter hoch, es kommt also nur Schwanebeck aus der Ost-Staffel in Frage", erklärt der Spielausschuss-Vorsitzende Steffen Misdziol. "Ich habe den Verein angeschrieben und um eine Antwort bis Sonntag gebeten." Da will der Spielausschuss nämlich die Staffel-Einteilungen vornehmen.