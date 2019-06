Schwester Dietlinds Abschied

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Drei Generationen Strausberger sind durch Dietlind Zörnigs Hände gegangen. 47 Jahre hat sie ihren Dienst auf der Geburtshilfe des Krankenhauses Strausberg verrichtet. Am Freitag bekam sie einen großen Bahnhof für den Abschied in den Ruhestand.

"Als ich 1977 meine Lehre im Krankenhaus begann, war Dietlind schon hier und hat mir vieles beigebracht", erzählt Schwester Cornelia. Dietlind Zörnig hatte ihren Dienst nach der Ausbildung zur Säuglings- und Kinderkrankenschwester an der Medizinischen Fachschule Eisenhüttenstadt am 1. September 1972 auf der Strausberger Station angetreten. In fünf Jahrzehnten hat Schwester Dietlind einige Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz und sechs Chefärzte erlebt. "Zu DDR-Zeiten haben wir die 1000er-Marke geknackt, also 1000 Entbindungen im Jahr gehabt, da sind wir mit dem Orden Banner der Arbeit ausgezeichnet worden", erzählt die Pflegerin. "Damals hatten wir mitunter 18 Geburten am Tag. Ich erinnere mich an eine Nachtschicht, als sieben Frauen entbunden hatten, und da waren schon 15 Kinder im Kinderraum."

Geburtenknick zur Wende

Als nach der Wende der Geburtenknick einsetzte, machte das Schwester Dietlind auch ein wenig traurig. Dass sei schon deprimierend gewesen, zum einen, dass so viele Frauen auf weitere Kinder wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit verzichteten, zum anderen, weil so viele junge Familien die Region Richtung Westen verließen. "Da machte sich bei uns auch schon ein mulmiges Gefühl breit", erinnert sie sich, "erst hatten wir 1000 Geburten im Jahr, dann ging es runter unter 300." Dabei war die Geburtshilfe gerade in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre umgebaut und modernisiert worden. Väter konnten im Kreißsaal die Geburt miterleben, Rooming-in wurde probiert. Früher hatten die jungen Mütter ihre Kinder erst nach fünf Tagen richtig in die Hände bekommen. Da gab es große Kinderzimmer, in denen die Betten der Säuglinge standen. Nun, Ende der Achtziger, bekamen die jungen Mütter zunächst tagsüber die Babys neben das Bett gestellt. "Das war für uns eine ziemliche Umstellung, die Verantwortung an die Mütter abzugeben", erzählt Dietlind Zörnig, "wir sind dann natürlich immer mal gucken gegangen und haben unsere Hilfe angeboten."

Drei Jahrzehnte Betriebsrat

Seit 25 Jahren hat Schwester Angelika mit Dietlind Zörnig auf der Station zusammengearbeitet. "Ich kenne sie auch als Betriebsratsvorsitzende, wo sie sich für die Mitarbeiterinteressen stark gemacht hat." Tatsächlich wurde Dietlind Zörnig bereits 1991 Personalratsvorsitzende des Kreiskrankenhauses Strausberg. Später, nach der Umwandlung in eine GmbH, blieb sie im Betriebsrat, wurde wieder Vorsitzende und blieb es bis 2018. "Dabei hat sie stets ein faires Miteinander von Geschäftsleitung und Betriebsrat gefördert", betont Geschäftsführerin Angela Krug. Sie würdigt die "beeindruckende Lebensleistung, 47 Jahre lang voll im Schichtsystem bis zum letzten Tag als Krankenschwester gearbeitet zu haben". Dietlind Zörnig hat keine Bange, dass ihr im Ruhestand langweilig wird: Da sind fünf Enkel in der Patchworkfamilie des Sohnes, die mehr von Oma haben wollen. "Ich bin auch fest entschlossen, alte Freundschaften wieder besser zu pflegen als über WhatsApp, das ersetzt einfach kein persönliches Gespräch." Solche Gespräche hatte sie am Freitag mit Hebammen, Schwestern und Ärzten zur Verabschiedung.