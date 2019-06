Konträre Konstellation

Damenwahl: Ortsvorsteherin Elfriede Damm (l.) und Beiratsmitglied Ines Märkel vor dem Gemeindehaus in Sandkrug. Michael Gnorski als drittes Mitglied wollte nicht mit aufs Zeitungsfoto. © Foto: Marco Marschall

Langsamer in den Ort: Das will der Ortsbeirat zunächst mit einem Schild "Achtung Kinder" erreichen. Kurz hinter dem Eingang beginnt bereits der verkehrsberuhigte Bereich mit Spielstraßenschild. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Neuehütte Es ist eine kuriose Konstellation, die sich in Neuehütte ergeben hat. Nach der Kommunalwahl hat das 125-Seelendorf in der Gemeinde Chorin wieder einen Ortsbeirat. Fünf Personen hatten sich der Wahl ins beratende Gremium gestellt. 72 von 94 Wahlberechtigten hatten abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent und für eine Kommunalwahl damit ungewöhnlich hoch.

Der Verkauf des Neuehütter Gemeindehauses im nichtöffentlichen Teil der Choriner Gemeindevertretersitzung und der folgende Aufschrei einiger aus dem Ort waren wohl Faktoren, die das politische Interesse für den kleinen Ortsteil wiedererweckt haben. Elfriede Damm, die sich an die Spitze des Protestes gestellt hatte, wurde mit 50 Stimmen in den Ortsbeirat gewählt. Michael Gnorski allerdings erhielt 55 und somit sogar die meisten Kreuze. Herr Gnorski hatte nach dem Aufschrei im Örtchen bereits im öffentlichen Teil der Choriner Gemeindevertretersitzung vom Januar als Käufer des Gemeindehauses gesprochen und wird als solcher auch im Protokoll der besagten Sitzung aufgeführt.

Inventar nun in Sandkrug

Seit der konstituierenden Sitzung des Neuehütter Ortsbeirates zu Beginn dieser Woche ist Michael Gnorski nun stellvertretender Ortsvorsteher. Elfriede Damm wurde vom dreiköpfigen Ortsbeirat zur Ortsvorsteherin gewählt. Mehrere Neuehütter wollten der Premiere ihrer dorfeigenen Vertretung beiwohnen und brachten sich aktiv mit ein.

Der Ortsbeirat habe kein Beschlussrecht, sondern vornehmlich Anhörungsrechte. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Solveig Spann, die die erste Sitzung mit Einverständnis der Gewählten leitete. Getagt wurde im Gemeindehaus von Sandkrug.

Das verkaufte Gemeindehaus in Neuehütte spielte nur am Rande eine Rolle. So wurde seitens Einwohnern nach Inventar gefragt, das aus dem Gebäude geräumt wurde. Wie Chorins Bürgermeister Martin Horst im Gremium informierte, seien die angesprochenen Sachen nach Sandkrug verbracht worden, wo sich der Beirat wohl auch zukünftig treffen wird.

Elfriede Damm zur neuen Chefin im Dorf zu ernennen, hatte die dritte Gewählte im Bunde, Ines Märkel, vorgeschlagen. Damm sei schon lange im Ort, kenne die Historie und stehe mit vielen Einwohnern in Kontakt, erklärte Märkel, die zur Wahl Ende Mai mit der vorgeschlagenen Kandidatin in einer Wählergruppe angetreten war. Einen zweiten Vorschlag gab es nicht. Märkel und Damm stimmten in offener Wahl für diese Spitze, Gnorski dagegen.

Ines Märkel war es auch, die den Mann im Bunde als Stellvertreter vorschlug, weil er sich im Ort engagiere und viele Bürger hinter ihm stünden, so ihre Begründung. Beide Damen votierten für diesen Vorschlag, Michael Gnorski enthielt sich der Stimme, nahm aber wie Elfriede Damm die Wahl an.

Sachthemen gab es neben allen Formalien auch bei der Premiere. Heckenschnitt am Spielplatz und eine Straßenausbesserung in der Senke vor dem ehemaligen Gemeindehaus kamen zur Sprache. Wie Bürgermeister Martin Horst später in der Sitzung hinwies, müsse der Heckenschnitt bis zum Ende der Brutzeit warten.

Achtung Kinder

Diskutiert wurde vom Gremium auch eine Entschleunigung derer, die in Neuehütte hineinfahren. Kurz hinter dem Ortseingang beginnt zwar der ausgeschilderte verkehrsberuhigte Bereich, viele würden das zugehörige Schild und etwaige Kinder aber zu spät sehen. Ein Schild "Achtung Kinder" vor dem Ort soll Abhilfe schaffen, erst wenn das nichts bringt, über Tempo 30 bis zum Dorf nachgedacht werden. Darauf verständigten sich Beirat, Bürgermeister und Amt.