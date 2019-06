157 Triathleten gehen in Müllrose an den Start

Hubertus Rößler

Müllrose (MOZ) Zum mittlerweile 22. Mal findet am Sonntag, 7. Juli, der Schlaubetal-Triathlon statt. Integriert in die Veranstaltung ist der 20. Müllroser Mountainbike-Triathlon. Insgesamt haben sich bis Freitagabend, einen Tag vor Ablauf der offiziellen Anmeldefrist, 157 Triathleten registriert. Die Wettkämpfe gehen über zwei Distanzen: Der Schlaubetal-Triathlon umfasst 1,5 km Schwimmen, 37,4 km Radfahren und 10 km Laufen, der MTB-Triathlon im Einzel oder in der Staffel geht über 0,6 km Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.

Die Strecke führt im Wasser über einen Dreieckskurs im Großen Müllroser See. Beim Radfahren geht die Rundstrecke über hügeliges Profil und ausschließlich auf Straße über Schernsdorf, Fünfeichen, Bremsdorf, Dammendorf, Grunow und Mixdorf zurück nach Müllrose. Gelaufen wird ein Rundkurs um den Großen Müllroser See bzw. eine Wendepunktstrecke (MTB).

Anmeldungen sind noch bis diesen Sonnabend online unter www.stoppuhr.net möglich. Nachmeldungen vor Ort bis 30 Minuten vor dem Start.