Axel Becker leitet Parlament in Friedland

Jörg Kühl

Friedland In der Konstituierenden Sitzung der Friedländer Stadtverordnetenversammlung haben sich vier Fraktionen gebildet. Der Freien Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Lutz-Bodo Knöfel gehören Maik Koschack, Axel Becker, Lothar Janke und Ingo Schulze an.

Der Fraktion Die Linke/SPD mit ihrem Vorsitzenden Eberhard Sradnick gehören Heidrun Sradnick, Daniel Schulz und Sönke Herzberg an. Der Fraktion CDU mit ihrem Vorsitzenden Andreas Gliese gehören Cornelia Stolpe und Florian Reinke an. Der Fraktion Wir in Friedland mit ihrem Vorsitzenden Reiko Miersch gehören Marco Schwadke und Thomas Kuchenbecker an.

Entscheidung per Stichwahl

Axel Becker ist zum neuen Vorsitzenden der Friedländer Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Er setzte sich im Stichwahlentscheid gegen Eberhard Sradnick mit 9 zu 6 Stimmen durch. Maik Koschack war im ersten Wahlgang mit 3 Stimmen seinen beiden Mitbewerbern unterlegen.

Erster stellvertretender Vorsitzender wurde Eberhard Sradnick, zweiter Florian Reinke und dritter stellvertretender Vorsitzender wurde Marco Schwadke.

Dem Hauptausschuss mit Bürgermeister Thomas Hähle an der Spitze gehören Lutz-Bodo Knöfel, Eberhard Sradnick, Florian Reinke und Reiko Miersch an. Stellvertreter sind Ingo Schulze, Daniel Schulz, Andreas Gliese und Thomas Kuchenbecker an.

Vier Fraktionen gebildet

Auch die Fachausschüsse wurden besetzt. Dem Bau- und Finanzausschuss (7 Mitglieder) steht Maik Koschack vor, er wird von Axel Becker vertreten. Vorsitzender des Ausschusses für Recht und Ordnung (5 Mitglieder) ist Daniel Schulz, stellvertretender Vorsitzender ist Heidrun Sradnick. Den Ausschuss für Bildung und Soziales (5 Mitglieder) leitet Cornelia Stolpe mit Andreas Gliese als stellvertretenden Vorsitzenden an ihrer Seite.