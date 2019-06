Uwe Koch: "Mangelnde Sauberkeit ist Ärgernis"

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Stadtverordneten haben Uwe Koch zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Welche Wünsche er an das Gremium hat, welche an den Bürgermeister und was ihn an manchen Bürgern ärgert, erzählte er im Interview.

Herr Koch, als Sie im Oktober 2018 als Nachfolger des zurückgetretenen Jürgen Teichmann gewählt wurden, sahen Sie sich als Übergangslösung. Nun wurden Sie im Amt bestätigt, obwohl die CDU mit fünf Sitzen im Stadtparlament deutlich hinter dem BFZ mit sieben Sitzen liegt. Hat Sie das überrascht?

Eine Chance hatte ich mir ausgerechnet, dass es im ersten Wahlgang klappt, hätte ich nicht gedacht.

Damals nannten Sie als Ziel, die Stadtverordnetenversammlung zu einem schlagkräftigen Arbeitsgremium zu machen. Ist das gelungen?

Das ist schwer einzuschätzen, weil vor der Wahl eine besondere Situation ist. Das starke Arbeitsgremium ist nach wie vor mein Ziel, auch wenn wir jetzt Kabarett haben. Zum Beispiel mit Herrn Apitz von Die Partei, der angekündigt hat, bei seinem Abstimmungsverhalten Ja und Nein immer abzuwechseln. Auch auf seine Anträge zur Trockenlegung der Spree und zur Begrünung der Stadt mit Hanf bin ich gespannt.

Was sind jetzt die nächsten Aufgaben der SVV?

Die Konstituierung der Ausschüsse steht an. Wir werden über Feinheiten bei der Aufgabenverteilung zu sprechen haben. Dann wird der Bürgermeister Entscheidungen einfordern, die wir zu treffen haben.

Die Fontaneschule wird teurer, das Schwapp muss dringend saniert werden, die Fördermittel für das geplante Ruderzentrum sind deutlich niedriger als erhofft, mit der Senkung der Beiträge für die erstmalige Herstellung von Sandstraßen sinken die Einnahmen – kurz: Das Geld ist knapp. Sind die Prioritätenlisten von Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) doch eine gute Lösung?

Nicht in der Weise, wie er sie vorlegt. Die Fachleute sitzen in der Verwaltung. Der Bürgermeister wurde nicht von uns Abgeordneten gewählt, sondern von den Bürgern. Und er ist auch gewählt worden für seine Visionen. Was hindert ihn daran, seine Ziele klar dazulegen? Wenn er uns eine Liste mit mehr als 200 ungeordneten Positionen vorlegt, werden nur Diskussionen in Ausschüssen riesig lang.

Apropos Bürgermeister: Als sich Verwaltungsmitarbeiter mit einem anonymen Brief über das Arbeitsklima im Rathaus beklagten, später der Personalrat zurücktrat, gab es einen Aufschrei. Jetzt hört man gar nichts mehr. Konnte die SVV nichts tun?

Unsere Anfrage, die wir zu Krankenstand und Kündigungen in der Verwaltung gestellt haben, ist noch nicht beantwortet. Ich hatte schon mal nachgehakt und werde es wieder tun.

Welche Schwerpunkte für die Arbeit der SVV sehen Sie in den nächsten Monaten?

Als Vorsitzender bin ich relativ neutral. Ich möchte, dass Fachdiskussionen in Fachausschüssen, nicht in der SVV geführt werden.

Was ist für Sie aktuell das größte Ärgernis in der Stadt?

Immer wieder die mangelnde Ordnung und Sauberkeit, diese Gleichgültigkeit der Bürger, dass am Markt einfach in die Ecken gepinkelt wird. Da müssen Lösungen gefunden werden.

Und die größte Freude?

Dass das Dom-Umfeld so schön gestaltet wird.