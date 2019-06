Frauenarzt nimmt Arbeit am 1. Juli auf

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dr. Renate Schulze geht in den Ruhestadt. Sie war als Oberärztin in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt und in den zurückliegenden Jahren als Ärztliche Leiterin und Frauenärztin in der Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum tätig. "Wir danken für die jahrelange vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit", erklärte Till Frohne, Geschäftsführer des Krankenhauses.

Am 26. Juni hat der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg der Nachbesetzung der Frauenarztpraxen zum 1.Juli in Eisenhüttenstadt und Guben für das Gesundheitszentrum Eisenhüttenstadt zugestimmt. Für Eisenhüttenstadt konnte der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Gerald Vögel, gewonnen werden.

Die Praxis in Guben wird durch die Neuzulassung von Abdel Munem Nattouf, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH, verstärkt. Er führt die Sprechstunden im Wechsel mit dem Chefarzt der Klinik für Frau-enheilkunde und Geburtshilfe der Städtisches Krankenhaus Eisenhüt-tenstadt GmbH, Herrn MUDr. Roman Vraspir, durch.