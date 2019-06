Engagiert für Rheuma-Patienten

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Einen Termin bei Joachim Kratz zu bekommen ist gar nicht so einfach. Das gilt natürlich nicht für die an Rheuma erkrankten Frankfurter, denen er seit 25 Jahren hilft. Joachim Kratz steht einfach nicht so gern im Mittelpunkt, wie er sagt. Obwohl er eine spannende Geschichte zu erzählen hat und man sich mehr Mitmenschen wie ihn wünschen würde, die uneigennützig für andere da sind.

Der 88-Jährige selbst ist gar nicht an Rheuma erkrankt, beschloss aber vor nunmehr 25 Jahren, denen zu helfen, die von staatlicher Seite etwas benachteiligt werden, wie er fand. Damals stand sein Ruhestand bevor. Komplett seinen Beruf als Physiotherapeut an den Nagel zu hängen, das kam für ihn auch nicht in Frage. Insgesamt vier Gruppen betreute er seitdem jede Woche bei der Wassergymnastik der Rheuma-Selbsthilfe-Gruppe, die im Haus der Begegnung ihr Domizil hat.

Schmerzlindernder Wassersport

"Rheuma ist eine Immunschwäche und kann jeden treffen", erklärt er. "Die sportliche Betätigung im Wasser hilft vielen. Man kann so Bewegungen ausführen, die draußen nicht möglich wären. Außerdem ist Wassergymnastik schmerzlindernd". Dabei steht Joachim Kratz nicht nur am Beckenrand und gibt Anweisungen. "Ich zeige vieles im Wasser und es gibt auch Kommentare zur Ernährung und Ähnliches".

Ein ganz wesentlicher Punkt seiner Arbeit ist die Weiterbildung. Über das Internet erarbeitet sich der Physiotherapeut, der auch Diplom-Pädagoge ist, neue Behandlungsmethoden und medizinische Wege, das Leiden der Rheuma-Erkrankten zu lindern. "Ich habe damals in der Krankengymnastik meine Prüfung zum Thema Parkinson abgelegt", erinnert er sich an sein Studium. "Würde ich das heute in der Prüfung erzählen, würde ich wahrscheinlich durchfallen. Das Wissen hat sich sehr verändert", stellt er klar. Trotz seines umfangreichen Wissensschatzes, das er sich unter anderem an der Uniklinik in Leipzig und später im Armeelazarett in Bad Saarow angeeignet hat, seien regelmäßige Fortbildungen unumgänglich, erklärt er.

Ein wenig schmunzeln muss man, wenn er davon erzählt, wie er sich kürzlich mit Schülern getroffen habe, die er einst in Eisenhüttenstadt zu Physiotherapeuten ausgebildet hat. "Die sind ja auch schon über 70 und längst in Rente", meint er lachend.

Das Alter von Joachim Kratz vergisst man beim Plaudern schnell. Offensichtlich nehmen nicht nur die Erkrankten etwas Linderung durch den aktiven Senior mit nach Hause, sondern es funktioniert auch umgekehrt. "Ich mache das gern. Der Kontakt mit den Menschen ist etwas Wunderbares", sagt er. Dass er selbst noch lange so fit bleibt, dafür tut er einiges. Viel gehen, vor allem. Seine regelmäßigen Fußmärsche sind etwa 7 Kilometer lang. Zeit, auch um über seine ehrenamtliche Arbeit nachzudenken.

Die Selbsthilfegruppe Rheuma trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat um 14 Uhr im Haus der Begegnung.