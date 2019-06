Tiere brauchen Dusche, Eis und viel Schatten

Schon recht aktiv: am 5. Juni wurde dieses Wisent-Junge im Eberswalder Tierpark geboren. Nachwuchs können Besucher auch in etlichen anderen Gehegen bestaunen, etwa bei den Schweinen. © Foto: torstne stapel

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Um 4 Uhr schwingen sich am heutigen Sonnabend die Teilnehmer der Tigerradtour in Stralsund in den Sattel, um den "langen Kanten", die 280 Kilometer in Angriff zu nehmen. Und um, so der Plan, gegen 16.30 Uhr den Eberswalder Zoo zu erreichen. Ihr härtester Kontrahent: Petrus. Temperaturen von mehr als 30 Grad dürften das Rennen, das länger als jede Tour-de-France-Etappe ist, zur Tortur machen. "Aber wir sind gut vorbereitet", versichert Direktor Bernd Hensch, der mit von der Partie ist. "Trinken, trinken, trinken. Und dazu Magnesium. Gegen mögliche Krämpfe."

Doch wie überstehen Tiger und Co., für die die Radler in die Pedale treten, die Hitze? Wie kommen sie mit 35 Grad und mehr klar? Viele Tiere, so erklärt Bernd Hensch, haben bekanntlich keine Schweißdrüsen. Deshalb haben sie andere Strategien entwickelt, um sich abzukühlen und der Hitze zu trotzen. Die Weißkopfseeadler etwa, die er von seinem Büro aus gut im Blick habe, würden sich einen hohen Standort suchen und die Flügel heben. Der Wind kühle die Haut darunter, die besonders stark durchblutet sei.

Tiger, Bären und Wölfe würden gern ins Wasser gehen. Bei unserem Streifzug durch den Zoo tun sie uns allerdings nicht den Gefallen. Der Braunbär springt erstaunlich flink und geschickt über den Wassergraben, bleibt aber an Land. Auch die Besucher hoffen auf ein Bad des Bären. Vergeblich. "Zusätzlich stellen wir bei großer Hitze Sprenger auf", so der Direktor. Der Zoo verfüge über einen zweiten Wasserkreislauf, für Brauchwasser. Etliche Tiere, etwa die Kängurus, die Huftiere sowie die Nandus und Lamas, würden das quasi zum Duschen nutzen. Bei den Affen müsse man aufpassen. Die Technik dürfe für die Tiere nicht erreichbar sein. "Die nehmen sonst alles auseinander." Dazu gebe es zum Teil Eis. Gemüse oder Obst, in gefrorenem Wasser. Worüber sich etwa die Bären freuen.

Vielfach Jungtiere zu bestaunen

Am besten würden natürlich Löwen und Wisente mit den tropischen Temperaturen klarkommen. "Die liegen zum Teil sogar in der Sonne. Und sind ganz entspannt." Das junge Wisent-Kälbchen, erst wenige Wochen alt, hüpft munter durchs Gehege. Nachwuchs bzw. Jungtiere gebe es in vielen Anlagen zu bestaunen, ergänzt Hensch. Etwa bei den Hängebauchschweinen, die sich trotz Hitze offensichtlich sauwohl fühlen. Oder bei Familie Ente, die gerade auf Landgang ist.

Überaus aktiv sind die Fledermäuse im Urwaldhaus, wo eh immer tropisches Klima herrscht. Die kleinen Flugsäuger streiten um die Nahrung. "Futter fassen" heißt es auch bei den Erdmännchen. Unter den Augen vieler Besucher stärken sich die kleinen, possierlichen Gesellen. "Wir sind das erste Mal hier", verrät Katja Kähne aus Elstal. Tochter Alexa (zweieinhalb Jahre) verfolgt mit dem Papa das Spektakel vom Besucherturm aus. Im Bollerwagen sitzt der Familienhund. Geschafft.

Wenig später bildet sich bei den Pinguinen eine Traube. Fütterung. Diesmal im Häuschen. Denn das Schwimmbecken wird gerade erneuert. Ein kleiner Pool steht den Frackträgern aber auch im Haus zur Verfügung. Neben der Otter- und Pinguin-Fütterung lädt der Zoo jeden Mittwoch, 11.15 Uhr, zur "Fütterung aus der Hand" ein, ergänzt Paulina Ostrowska, Leiterin der Zooschule. Und donnerstags, 13 Uhr, gibt es die Tierparade. Selbstverständlich auch jetzt in den Sommerferien.

"Die meisten Tiere verkraften die Hitze erstaunlich gut. Einige suchen sich auch schattige Plätzchen. In die Häuser gehen sie kaum", fügt Hensch hinzu. Problematisch sei hingegen kalter Regen. Wie mitunter im November. "Das mögen viele gar nicht."– Wegen seiner Lage und vielen schattigen Plätzchen sei der Zoo auch im Sommer sehr gut besucht. "Trotz Hitze bis zu 1000 Gäste am Tag", freut sich der Direktor. Petra Bangsch aus Berlin, die mit ihren Enkelinnen gerade unterwegs ist, pflichtet dem bei. "Der Zoo ist hier nicht zu groß. Die Tiere haben trotzdem viel Platz. Und es gibt immer etwas Neues." Deshalb komme sie gern nach Eberswalde. Ebenso wie Dajana Schorsch aus Panketal, deren Tochter Isabella (4) mutig ist und zu den Ziegen ins Streichelgehege klettert.

Namen für Servale gesucht

Zu den "Neuentdeckungen" gehören für viele auch die jungen Servale. "Für die suchen wir noch Namen", so der Zoo-Chef. Einige Vorschläge seien bereits eingegangen. Ein Junges zieht Tierpfleger Uwe Fanke mit der Hand auf. Es musste von der Mutter getrennt werden, wegen zu intensiver, übermäßiger Pflege, erklärt er. Das Junge ist inzwischen drei Monate alt und quietschvergnügt, wie die Gäste sehen können. Und: Selbst zur Überraschung von Bernd Hensch hat sich auch bei einem Ara-Pärchen Nachwuchs angesagt. Ein Weibchen, das das Team bislang für ein Männchen gehalten hat, hat ein Ei gelegt ... Vater sei "Kaspar", jener Papagei, den die Eberswalder von Tierparaden kennen.

Doch woher kommt nun der Begriff der Affenhitze? Hensch vermutet: "Affen, mit Ausnahme der Berberaffen, sind ja in den Tropen und Subtropen zuhause." Und dort sei es nun mal heiß.

Ankunft der Teilnehmer des 15. Tigerradtour: Sonnabend gegen 16.30 Uhr, ab 13 Uhr buntes Programm im Tierpark rund ums Urwaldhaus; in den Ferien gibt es fast täglich Angebote in der Zooschule, Tel. 03334 22809