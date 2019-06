Überfallopfer erinnert sich: "Ich dachte, jetzt sterbe ich"

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Prozess um einen fünffachen Mordversuch schildert das Opfer den Tathergang, hat aber mit Erinnerungslücken zu kämpfen.

Wie ein gewiefter Schürzenjäger, der sich auch mal mit schmutzigen Tricks einen Dreier mit zwei Frauen verschafft, wirkt der Mann nicht. Halbglatze, untersetzte Statur und alles andere als gesprächig – das ist der 36-Jährige, der im vergangenen November an der Oder Opfer eines fünffachen Mordversuchs geworden sein soll, ausgeheckt von drei Frauen. Laut Anklage aus Rache dafür, dass er zwei von ihnen für gemeinsamen Sex 800 Euro versprochen, aber im Anschluss nicht gezahlt hat.

Der Arbeitslose "mit einer leichten Borderline-Störung", wie er selbst über sich sagt, hatte also am Freitag vor dem Frankfurter Landgericht die Aufgabe, von der Tatnacht zu erzählen. Es wurde eine schwierige Geburt. Der Mann aus Oder-Spree musste sich jeden Satz aus der Nase ziehen lassen. Immer wieder verwies er bei Fragen der Kammer auf gewaltige Erinnerungslücken. Auch das Zitieren aus seinen detaillierten Aussagen unmittelbar nach der Tat bei der Polizei half seinem Gedächtnis kaum auf die Sprünge. "Kann schon so gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr", war ein häufig gebrauchter Satz von ihm.

Die Anwälte der beiden Hauptbeschuldigten quittierten das mit wohlwollenden Blicken. Denn wenn das Opfer keine Ahnung hat, welche der beiden Frauen ihm was angetan hat, wird es für die Kammer nicht so einfach, sie entsprechend zur Verantwortung zu ziehen.

Klar wurde am Freitag durch das Verlesen von Chat-Nachrichten immerhin, dass das spätere Opfer das Treffen an jenem verhängnisvollen Tag vorgeschlagen hat. Michelle F. hatte ihn einige Tage zuvor gefragt, ob man mal wieder was zusammen machen wolle. Nun antwortete er und lud sie zu sich zum gemeinsamen Lagerfeuer mit Kumpeln ein. Michelle F. fragte, ob sie eine Freundin mitbringen kann, und so war dann auch Henriette R. an Bord.

Man trank gemeinsam ein paar Bier, Michelle F. eröffnete dem Mann, dass es mit ihrem Beziehungsstatus "Freundschaft Plus", also mit gelegentlichem Sex, nun vorbei sei, da sie in Henriette R. eine neue Freundin habe. Irgendwann im Laufe des Abends schließlich luden die beiden Frauen ihn dazu ein, von dem Dorf in der Nähe von Beeskow gemeinsam nach Frankfurt (Oder) zu McDonald’s zu fahren.

Acht Cheeseburger verspeist

Der Mann hatte nach eigenen Angaben keine große Lust und er fand es komisch, dass sie ihn einladen wollten. Aber die Aussicht auf insgesamt acht Cheeseburger, die er später auf Kosten der Frauen verspeisen sollte, ließ es die Reise wert erscheinen. Schon auf der Hinfahrt im Auto soll ihm in einer Bierflasche der erste Schlaftabletten-Gift-Cocktail verabreicht worden sein. Welche Frau ihm die Flasche in die Hand gedrückt hat, weiß er nicht mehr.

Er wurde sehr müde, wollte nach dem Essen nur noch nach Hause. Es gab wohl noch einen Gift-Cocktail, er schlief im Auto ein und wurde wieder wach, als sie hinter der Grenze in Polen im Wald waren und er den Frauen beim Suchen eines Handys im Kofferraum helfen sollte. "Da gab es dann den ersten Schlag mit dem Wagenheber auf den Kopf", berichtete er. Weitere folgten. Welche Frau wie oft zuschlug – keine Ahnung. Dann habe Michelle F. mit einem Messer vor ihm gestanden. "Ich dachte: Jetzt sterbe ich" – daran erinnert sich der 36-Jährige noch. Dass die Frauen ihn anschließend mit dem Auto überfahren wollten, weiß er ebenfalls. Und dass ihm in einem unbeobachteten Moment schwer verletzt die Flucht gelang. Er kämpfte sich bis nach Hause durch, schlief angeblich erst einmal 24 Stunden und ging erst dann ins Krankenhaus, weil ihm alles weh tat.

Das Motiv der Frauen für den Angriff sei ihm ein Rätsel, sagte der Zeuge am Freitag noch. Von Schulden, die er bei ihnen habe, sei nicht die Rede gewesen.