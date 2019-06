Von Häkeldecke bis Joghurtbecher

MOZ

Rüdersdorf Mehr als 200 Interessierte waren zur Werkstatt Eröffnung – Zukunft der Psychiatrie in die Immanuel Klinik gekommen. Nach einer Performance der Puppenspielerin Suse Wächter, die den großen Psychiater Sigmund Freud zum Leben erweckte, erläuterte der Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitäts-Prof. Martin Heinze, den Besuchern das neue Konzept der Hochschulklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Dank des neuen Anbaus, der in wenigen Wochen eröffnet wird, wird es viele Neuerungen in der Rüdersdorfer Psychiatrie geben: Allen psychiatrischen Patienten wird zukünftig der Tresen des Psychiatrischen Ambulanz- und Aufnahmezentrums als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung stehen. Räumlich gibt es neue Therapiemöglichkeiten, ein Krisenzimmer und einen großen Speisesaal für alle Patienten.

Teams begleiten Patienten

Behandlungsübergreifende, interdisziplinäre Teams aus Ärzten, Therapeuten und Pflegepersonal betreuen dann Patienten aus den Bereichen Allgemeinpsychiatrie, Alterspsychiatrie, Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik gemeinsam unter einem Dach. Hinzu kommen die Zuhausebehandlung und die Teams in Fürstenwalde und Strausberg.

"In einer zukunftsorientierten Psychiatrie ist es nicht mehr wichtig, ob ein Patient stationär, teilstationär, ambulant oder stationsäquivalent behandelt wird. Wichtig sind die Behandlungsinhalte, die -intensität und die -orte. Aus diesen drei Dimensionen erstellen wir einen individuellen, auf den Behandlungsbedarf, den Beschwerden und Wünschen basierenden Therapieplan", betont Martin Heinze.

Was Kunst alles kann

Wie das neue Konzept praktisch zur Anwendung kommt, gab es nach der Uraufführung des Kunstprojektes "Just Intonation" zu erleben. Die Künstler der Gruppe "unknown spaces" präsentierten das Resultat einer sechsmonatigen musikalischen und künstlerischen Auseinandersetzung rund um die psychiatrischen Abteilungen der Klinik. Die dabei gezeigten Werke mit Titeln wie "Filethäkeldecken-Entspannungs-Symphonie" oder "Lebenszeitenweg" entstanden gemeinsam mit Patienten sowie Mitarbeitern. Später konnten die Besucher selbst im Musiklabor forschen. Ob klingende Joghurtbecher oder ein zwei Meter großes Käseglockenspiel, das in den Molkenberger Werkstätten der Immanuel Albertinen Diakonie entstand – den Besuchern war der Spaß beim Experimentieren deutlich anzusehen. Den hatten auch die Patienten in den vergangenen sechs Monaten, einige von ihnen blühten geradezu auf. "Das zeigt, was Kunst bewirken kann. So sind wir unserem Ziel, psychiatrische Krankenhausversorgung zu enttabuisieren, wieder einen Schritt näher gekommen", sagte Geschäftsführer Alexander Mommert.