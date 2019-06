Drei junge Turmfalken gerettet

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Donnerstagmorgen erreichte Stefan Welke, technischer Leiter der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV) aus der Konzerthalle der Anruf: In unserem Atrium sitzen drei junge Turmfalken! Sie waren aus dem Nest gefallen, das ihre Eltern in einer Mauernische der Nordmauer der Konzerthalle gebaut hatten – in Augenhöhe des Intendantenbüros, wie Staatsorchester-Sprecher Uwe Stiehler weiß.

Dass sich das Nest nur in einer Höhe von etwa fünf Metern befindet, war für die Jungvögel ein Glücksfall: Alle Drei haben den Sturz offenbar gut überstanden. Sie würden bei ihrem Pflegevater in Booßen, der sie per Hand aufzieht, gut fressen, berichtet Axel Bialas vom Nabu-Regionalverband Frankfurt. Den hatte der Orchesterwart des Staatsorchesters, Bernd Beberstedt, angerufen.

Die jungen Turmfalken seien noch nicht flugfähig, sagt Axel Bialas. Warum sie aus dem Nest gefallen sind, ist unklar. Ein viertes Junges sitzt noch darin. Sobald sie fliegen können, sollen die drei Falken ausgewildert werden. So richtig es in diesem Fall war, die Falken mitzunehmen: "Grundsätzlich sollte man Jungvögel, die meist nach ersten Flugversuchen auf dem Boden sitzen, mit Handschuhen anfassen und nur hoch setzen", rät der Nabu-Experte.