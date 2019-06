Altes Thema neu: Diskussion um Oberschul-Standort

Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Braucht Fredersdorf-Vogelsdorf wirklich einen Oberschulneubau für24 Millionen Euro, wenn im nur wenige Kilometer entfernten Altlandsberg eine neue Oberschule gebaut wird, die 2023/24 in Betrieb geht? Und an der man sogar das Abitur ablegen kann? Könnte es nicht eher so sein, dass die drei Züge, die die Fredersdorfer Einrichtung heute hat, dann reichen? Wäre es nicht jetzt an der Zeit, interkommunal zu denken? Und noch der richtige Zeitpunkt, doch über das schon vor mehr als einem Jahr vorgetragene Konzept von Bernhard Sept, ehemaliger Schulleiter, und Architektin Corinna Fliegner nachzudenken? Denn die beiden sind der Auffassung, dass man die vorhandenen Schulstandorte stärken und ausbauen sollte und vor allem auch könnte, anstatt auf der grünen Wiese neu zu bauen.

30 Bürger diskutieren

Als am 4. April die Kreistagsabgeordneten mehrheitlich entschieden haben, dass in Strausberg ein neues Gymnasium gebaut und in Altlandsberg die Oberschule eine gymnasiale Oberstufe erhält, habe sich alles verändert, betonte Gemeindevertreterin Regina Boßdorf (Linke) am Ende einer rund zweistündigen Diskussion von rund 30 Bürgern, zumeist Anliegern der Landstraße, und Gemeindevertretern. Denn sie vermutet, dass mehr Eltern künftig ihre Kinder eher nach Altlandsberg schicken werden, wo sie auch das Abitur ablegen können.

Als Gäste konnte Moderator Andreas Rieger, Vizepräsident der Brandenburger Architektenkammer, Landrat Gernot Schmidt (SPD) und Altlandsbergs Bürgermeister Arno Jaeschke begrüßen. Alle Anwesenden bedauerten außerordentlich, dass niemand von der Fredersdorfer Gemeindeverwaltung dabei war. Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) befindet sich im Urlaub, soll aber, so hieß es aus den Reihen der Gemeindevertreter, seinen Mitarbeitern untersagt haben, dabei zu sein. Er habe den klaren Auftrag, an der Landstraße den Oberschulneubau voranzutreiben, hatte er im Vorfeld mitteilen lassen.

Aber genau so eine Gesprächsrunde, in der alles noch einmal neu bewertet wird, wo man versucht, Argumente auszutauschen, regte Moderator Rieger mehrfach an. Denn offenbar gebe es in der Gemeinde Konfliktpotenzial, das sich nicht einfach so wegschieben lasse. Da sind Argumente, dass wieder ein Stück Grün zubetoniert wird, dass das Bauareal als Zu- und Abflussgebiet für das Regenwasser gilt. Da gibt es jenes, das zwischen dem nun avisierten Standort in Fredersdorf-Nord und dem von Arno Jaeschke erläuterten Neubau zwischen Bollensdorfer Weg und Altlandsberger Chaussee nur knappe zweieinhalb Kilometer liegen. Ab 2021 auch mit einem Radweg, verkündete er. "Wir bauen die neue Oberschule sechszügig mit der Option, erweitern zu können", betonte Arno Jaeschke. Deutlicher wollte er nicht werden.

Henze war gegen Oberschul-Bau

Fakt aber ist, hält Fredersdorf an seinen Plänen fest, entstehen in einer Distanz von 2,5 Kilometern zehn Oberschul-Züge. Wenn Fredersdorf teils vehement gegen den Neubau auf grüner Wiese plädiere, in der Nachbargemeinde Neuenhagen aber der Wunsch nach einer Oberschule mit gymnasialer Oberstufe da ist, und es dort sogar ein Baugebiet am Gruscheweg gibt, warum man dann nicht dort weiter plane, war eine Frage. "Als ich mit allen Bürgermeistern vor etwa drei Jahren gesprochen habe, waren lediglich Fredersdorf-Vogelsdorf und Altlandsberg bereit dazu. Der damalige Bürgermeister von Neuenhagen, Jürgen Henze, hat eine Oberschule abgelehnt", antwortete Landrat Gernot Schmidt. Der Landkreis halte sich daher an diese beiden Gemeinden und unterstütze sie auch bei eventuell anfallenden Mehrkosten. Es sei egal, betonte Schmidt, ob es sich um einen kompletten Neubau oder um eine Erweiterung handele. "Wir brauchen diese Plätze und zwar zeitnah", sagte Schmidt.