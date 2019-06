MOZ

Schwedt (MOZ) Wegen laut feiernden Jugendlichen wurde die Polizei am Freitag in die Lilo-Hermann-Straße gerufen. Beim Anblick der Beamten flüchteten die Feiernden. Den Beamten gelang es jedoch, zwei Party-Teilnehmer im Alter von 17 und 20 Jahren zu fassen. Bei der Inspektion der Umgebung entdeckten die Polizeibeamten zudem eine Handtasche und einen Rucksack, in dem sich betäubungsmittelähnliche Substanzen befanden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.