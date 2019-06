Junge Gesichter frischen SVV auf

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die neuen Bad Belziger Stadtverordneten sind vereidigt. An ihrer Spitze steht weiterhin Ingo Kampf. Der 49-Jährige Kurstädter wurde in der konstituierenden Sitzung in offener Wahl zum Stadtverordnetenvorsteher wiedergewählt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Zu seinen Stellvertretern wurden Klaus Gleisenring (Wir vom Dorf) und Thomas Heuser (Bündnis 90/Die Grünen) gewählt.

Die konstituierende Sitzung hatte Jürgen Gottschalk vom Bürgerbündnis Bad Belzig als ältestes Mitglied der Stadtverordnentenversammlung eröffnet. "Das ist eine ehrenvolle Aufgabe", so der 72-Jährige, der diese Aufgabe erstmals ausführte. "Wir haben jetzt viele junge und neue Gesichter in der Stadtverordnetenversammlung. Das freut mich", so der Bad Belziger weiter.

Im Verlauf der ersten Sitzung des Gremiums war die Besetzung des Hauptausschusses und die Bildung weiterer Fachausschüsse zu diskutieren. Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde mehrheitlich beschlossen, deren Zahl zu erhöhen.

"Um die künftige Arbeit der Stadtverordnetenversammlung fachlich auf solide Füße zu stellen und alle aktuellen Herausforderungen mit der dringend notwendigen fachlichen Expertise zu bearbeiten, hat sich die SPD Fraktion intensiv mit der Zuständigkeit und den Themenschwerpunkten der Ausschüsse der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung befasst", so Anne Baaske im Vorfeld der Sitzung.

Neben dem Hauptausschuss gibt es jetzt nicht wie bisher zwei- sondern drei Fachgremien. Die Zuordnung einzelner Themen sorgte jedoch für Diskussionen. Bildung, Kultur, Sport, Soziales und Jugend sind die Themen, denen sich künftig der Sozialausschuss widmen wird. Darin folgten die Stadtverordneten dem Vorschlag der Sozialdemokraten.

Die Belange, denen sich der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, Bau- und Planung sowie Ordnung und Sicherheit widmen soll, sorgten indes für die erste Debatte. SPD und Grüne plädierten dafür, Bauangelegenheiten künftig im neuen Stadtentwicklungsausschuss zu beraten. "Der Ausschuss für Stadtentwicklung sollte künftig die Gestaltung der Stadt vordenken", warb Gustav Horn (SPD). Der entsprechende von der SPD eingebrachte Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Die Mehrzahl der Abgeordneten folgten diesbezüglich dem Vorschlag von Tobias Paul (CDU), die Themen Digitalisierung, Klima- und Umweltschutz, Verkehr und Infrastruktur im neuen Stadtentwicklungsausschuss zu bündeln.

In den einzelnen Fachausschüssen werden wie bisher jeweils neun Abgeordnete und neun sachkundige Einwohner arbeiten. Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, dass jede Fraktion zwei sachkundige Einwohner nominieren kann, wurde jedoch abgelehnt.

An der Spitze des Hauptausschusses steht künftig der Dippmannsdorfer Klaus Gleisenring (Wir vom Dorf). Den Finanzausschuss wird die SPD, den Stadtentwicklungsausschuss die CDU und den Sozialausschuss Bündnis 90/Die Grünen leiten. Den Vorsitzenden der jeweiligen Ausschüsse wählen deren Mitglieder aus ihrer Mitte.