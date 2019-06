Starthilfe für die zweite Kirchglocke

red

Rädigke Die Kirchengemeinde Rädigke möchte ihrer Kirche und ihrer ersten Glocke, die nun seit Weihnachten 2018 an jedem Tag um 12.00 Uhr und um 18.00 Uhr läutet, ein Geschenk machen: Sie soll eine zweite Glocke bekommen! "Die hatte sie schon einmal eine lange Zeit – bis 1917. Dann wurde die zweite Glocke für Kriegsgerät im Ersten Weltkrieg abgegeben – heute wissen wir, das war ein großer Fehler und seitdem gibt es nun seit mehr als 100 Jahren eine Leerstelle im Glockenstuhl. Diese möchte die Kirchengemeinde Rädigke schließen mit einer neuen zweiten Glocke, und die gibt es schon", berichtet Pfarrer Matthias Stephan. Sie misst 80 Zentimeter im Durchmesser und ist 200 Kilogramm schwer und aus Bronze. Um das Hinaufbringen der Glocke an einem Kran, ein neues Eichenholzjoch, einen neuer Klöppel und die Montage finanzieren zu können, braucht es rund 4.600 Euro. Um die Finanzierung zu unterstützen, hat der Gemeindekirchenrat eine Spendensammlung initiiert. Am Wahlsonntag wurde bereits zur Spendenabgabe aufgerufen. Ganze 775 Euro sind zusammen gekommen! "Herzlichen Dank!" "Wer uns weiter unterstützen will, kann dies gern tun! Glocken künden vom Frieden, sie rufen uns zusammen in Freud und Leid", so der Pfarrer. Auf dieser Glocke steht das Wort der Engel aus der Weihnachtsgeschichte: "Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!" Und das sollen die Glocken verkünden, in den kommenden Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass man sich an alle erinnert, die 2019 der Kirche in Rädigke ihre zweite Glocke wiedergegeben haben!