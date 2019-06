Ein neues Heim für Neuruppins Netzwerk Gesunde Kinder

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Suche nach einem geeigneten Parkplatz für den sperrigen Kinderwagen hat ein Ende: Das Neuruppiner Netzwerk Gesunde Kinder ist umgezogen. Es ist jetzt nicht mehr an der idyllischen Puschkinstraße, sondern im Herzen der Stadt, in der Karl-Marx-Straße 98, gleich am Bahnhof Rheinsberger Tor, zu finden.

Während Familien früher nicht genau wussten, wo sie Buggy und Co. abstellen sollten, und dann auch noch haufenweise Stufen mit dem Baby auf dem Arm hochlaufen mussten, warten nun zwei Dinge auf sie: mehr Platz und ein leichterer Zugang. Das Angebot vor Ort wird aber weiterlaufen wie gewohnt.

Kornelia Rangnow, die Leiterin des Netzwerk-Standortes, ist erleichtert, dass es mit dem lang ersehnten Umzug so gut geklappt hat. Der Verein Esta Ruppin, zu dem das Netzwerk gehört, hat das große Haus an der Karl-Marx-Straße gemietet und ist gleich mit mehreren seiner Projekte dort eingezogen. Vor Ort gibt es auch den Stromspar-Check, den Sitz der Geschäftsführung, die Migrationsberatung, den Gebetsraum eines muslimischen Vereins, das Beschwerdemanagement und den Eine-Welt-Laden, der am 20. August um 11 Uhr eröffnet wird.

Links im Erdgeschoss zu finden

Gleich links im Erdgeschoss haben nun Familien ihr festes Domizil. Das Tauschregal, an dem Kindersachen den Besitzer wechseln können, steht längst. Der Krabbelraum ist eingerichtet, ebenso das Zimmer, in dem das Netzwerk-Frühstück stattfindet. Kornelia Rangnow sitzt deutlich erleichtert in ihrem Büro und kann eine gute Bilanz des Umzugs ziehen. Anfang Juni wurde an der Puschkinstraße ein- und an der Karl-Marx-Straße wieder ausgeräumt. Hilfe kam dabei von den Außenstellen des Netzwerks in Kyritz und Wittstock. "Jetzt ist alles an seinem Platz", so Rangnow. Der Wunsch nach dem Umzug war vor allem aufgekommen, weil das Netzwerk mehr Platz haben wollte. Außerdem sollten die Familien nicht erst besagte Treppen erklimmen müssen. Und auch die hohen Temperaturen in den alten Räumen, die sehr weit oben lagen, waren ein Grund. "Außerdem ist jetzt, hier am Rheinsberger Tor, die Wegbeschreibung sehr viel einfacher", ergänzt Diana Schumacher, die das Netzwerk-Büro in Kyritz leitet.

Mehr Plätze bei Babymassage

Mehr Teilnehmer als zehn Elternteile samt Kind werden zwar auch in Zukunft nicht in den Krabbelgruppen unterkommen. "Aber die, die dabei sind, haben sehr viel mehr Platz", sagt Judith Stanke, die die Gruppen leitet. Sie bietet auch die Babymassage an. Statt bisher sechs können dank des Umzugs nun acht kleine Mädchen und Jungen mitmachen. "Die Familien, die dabei sind, sind vom neuen Standort begeistert", weiß Stanke. Kornelia Rangnow hat ähnliche Einschätzungen von denen gehört, die das Netzwerk-Frühstück besuchen.

Nur ein kleines Problem habe es während des Umzugs gegeben, sagt Diana Schumacher: Drei Tage hat es gedauert, bis die Telefonanlage wieder funktioniert hat. Aber auch diese Zeit ist nun überbrückt. Familien, die Interesse am kostenlosen Netzwerk-Angebot haben, können also wieder durchklingeln. "Jeder ist hier bei uns willkommen", so Kornelia Rangnow. Rund 250 Netzwerk-Familien gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.