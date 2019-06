Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Von der Netzparty ins U-Bahn-Museum – in der Hauptstadt gibt es im Sommer zahlreiche Angebote für Kinder und Familien.

Anderthalb Wochen Ferien sind schon herum – und bei der einen oder anderen Familie kommt langsam Langeweile auf. Zeit, für einen Ausflug nach Berlin. In kaum einer anderen Stadt gibt es so eine große Auswahl an Freizeitangeboten. Hier ein paar Tipps:

An jeweils zwei Tagen im Juli gewähren die Bereiche der U- und Straßenbahnen einen Blick hinter die Kulissen. So können alle Kinder ab fünf Jahren, die mit Erwachsenen unterwegs sind, eine Großwäsche der Straßenbahn oder alte Schätze im Berliner U-Bahn-Museum bestaunen. Der Ferienspaß der Straßenbahn findet am 3. und 17. Juli von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Betriebshof Marzahn statt; die Thementage am 12. und 26. Juli von 10 bis 12 Uhr im Museum im U-Bahnhof Olympia-Stadion. Der Eintritt ist frei, Anmeldung aber erforderlich. Für die Straßenbahn: birgit.faeth@bvg.de. U-Bahn: elenangocanh.tran@bvg.de

Malen in den Kolonnaden

Auch die Staatlichen Museen zu Berlin bieten mehrere Kurse für Kinder und Jugendliche sowie spezielle Führungen für Familien an. So findet unter anderem auf der Museumsinsel in der vierten Ferienwoche ein Sommercamp statt. Dann wird der Kolonnadenhof zum Freiluftatelier, in dem Kinder und Jugendliche unter anderem mit Farben und Gips kreativ werden können. Die dreitägigen Kurse kosten 36 Euro. Das gesamte Programm findet sich im Internet: www.smb.museum/bildung-vermittlung/kinder-familien/ferien-workshop-sommer.html. Auch unter der Rufnummer 030 266424242 können sich Eltern über freie Plätze informieren.

Computer-Party in Spandau

Das Medienkompetenzzentrum in Staaken lädt am 6. Juli von 15 bis 20 Uhr zur "Netzwerkparty" ein. Dabei werden die PCs fürs gemeinsame Spielen vernetzt. Am 22. und 23. Juli gibt es von 14 bis 19 Uhr Kurse im T-Shirt-Druck. Die Motive werden von den Teilnehmern (Alter 8 bis 27) im Internet ausgesucht, eingescannt und anschließend mit Bügelfolien aufgetragen. In der letzten Ferienwoche drehen Kids im Alter von 12 bis 18 Jahren eigene Videos. Kameras und iPads werden gestellt. Die meisten Angebote sind kostenlos. Infos unter: Telefon 030 36404127 und www.cia-spandau.de

3D-Zeichnen mit Plastik

Im Deutschen Technikmuseum können junge Besucher unter anderem Papier schöpfen und aus einer Zahnbürste einen Roboter basteln. Neu ist der Workshop "Fantasic plastic? – 3D-Zeichnen mit recycelbarem Plastik", in dem Kinder lernen, wie 3D-Druck funktioniert, und selber mit einem 3D-Stift Dinge entwerfen. Im Science Center Spectrum gibt es die Experimentalvorführung "Licht fühlen – Wärme sehen". Während der Vorführung "Kälter als kalt – coole Versuche bei -196°C" wird auch gezeigt, wie unterschiedlich Dinge reagieren, wenn es mal so richtig eisig wird. Termine unter: www.sdtb.de

Beatboxmusical für Kinder

Auf der OpenAir-Bühne im überdachten Sommergarten der Tempelhofer Ufa-Fabrik verwandeln sich Beatboxer mit wenigen Accessoires in Comicfiguren. Bei dem Kindermusical am 7. Juli um 16 Uhr werden alle Sounds von Rock und Jazz bis zu HipHop, Oriental und Elektropunk mit dem Mund gemacht. Eine nicht alltägliche Show in Alltagssprache, aber durchaus mit Tiefgang, heißt es in der Ankündigung. Die Tickets kosten 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder. Infos zur Location im Internet unter: www.ufafabrik.de

Sport und Erholung im Sand

Erholung nach einer Shoppingtour für Jung und Alt bieten die Strandbars. Wer dazu noch sportlich sein will, ist in BeachMitte am Nordbahnhof gut aufgehoben. Auf der größten innerstädtischen Strandfläche Europas mit angeschlossenem Hochseilgarten kann man Beachvolleyball, Beachminton und Beachtennis spielen. Für Regentage gibt es einen Indoor-Bereich. Infos unter: www.beachmitte.de