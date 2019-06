Verschobene Mehrheiten

Andrea Linne

Bernau (MOZ) In 25 Minuten war alles vorbei. Und doch gab es unzufriedene Gesichter auf der Seite der Linken, SPD und Bündnis 90/Grüne. Der Hauptausschuss von Bernau wählte am Donnerstagabend aus einer Mitte seinen Vorsitzenden.

Zwei Vorschläge lagen auf dem Tisch. Othmar Nickel (CDU), seit der konstituierenden Sitzung der Stadtverordneten am 13. Juni einer von zwei Abgeordneten dieser Fraktion in dem Gremium, schlug Fraktionschef Daniel Sauer vor. Nickel selbst hatte die Sitzung eröffnet, weil er dem Gremium in der zurückliegenden Wahlperiode vorgestanden hatte, und übergab an den "Alterspräsidenten" Thomas Strese als Vertretung von Dirk Weßlau (BVB/Freie Wähler Bernau). Die Begründung des Schulleiters fiel knapp aus.

Dagmar Enkelmann (Linke) indes empfahlt ihren Fraktionsvorsitzenden Dominik Rabe für den Vorsitz. Die Linke als zweitstärkste Fraktion nach den Kommunalwahlen – nach BVB/Freie Wähler mit 21,5 Prozent hatte die Linke als zweitstärkste Partei 20,7 Prozent erreicht – hätte nach den bisherigen Gepflogenheiten den Anspruch auf diesen Posten. Außerdem, so Enkelmann, "könnte er sich weiter sehr gut machen". Das habe er in seiner sachbezogenen Arbeit bereits bewiesen. Beide Kandidaten stellten sich kurz vor. Der 26-jährige Rabe studiert auf Lehramt für Geschichte und Lebenskunde und hat bei der Linken den Generationswechsel eingeläutet. Der 45-jährige Mitarbeiter der Polizeifachhochschule in Oranienburg Sauer hat sich als Personalrat etabliert. Auf Antrag von Joachim Schaaf (AfD) als Vertretung von Klaus-Peter Kulack sollte die Wahl geheim stattfinden. Schaaf, Detlef Maleuda (BfB/FDP) und Kim Stattaus (Bündnis 90/Grüne) bildeten die Wahlkommission und ließen flugs Stimmzettel verteilen. Am Ende kam Sauer auf sechs Stimmen, Rabe nur auf fünf. Mit den Stimmen von CDU, BVB/Freie Wähler, AfD und BfB/FDP konnte der CDU-Fraktionsvorsitzende den Stuhl neben Bürgermeister André Stahl (Linke) einnehmen.

An Grundregeln erinnert

Mit Kritik sparten weder Dagmar Enkelmann noch Cassandra Lehnert (SPD). Von "Hinterzimmerpolitik" war die Rede und vom Verletzen "bisher gepflegter Traditionen" in dem wichtigsten Ausschuss. Enkelmann an Sauer: "Sie sind mit der AfD-Stimme in dieses Amt gekommen, einer Partei, der demokratische Grundregeln unwichtig sind." Das wies Schaaf harsch zurück.

Die CDU stellt den Ortsvorsteher von Schönow und trete nun "den Wählerwillen mit Füßen". Nickel entgegnete nebulös, Absprachen von Linken und SPD habe es schon im Kreistag gegeben. Lehnert unterstellte er mangelnde Erfahrungen in der Kommunalpolitik, was die mit einem hämischen Lachen quittierte.

Die 41-Jährige erhielt dann sieben Stimmen in geheimer Wahl und wurde so zur Stellvertreterin des Hauptausschusses.