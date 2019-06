Biberproblem ist nicht gelöst

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Dem streng geschützten Biber ist mit den bisherigen gesetzlichen Regelungen im Oderland nicht beizukommen. Im vergangenen Jagdjahr wurden auf der Grundlage der Biberverordnung 78 Tiere von dafür zugelassenen Jägern erlegt. "Das hatte keinerlei Auswirkungen auf den Bestand. Der wächst von Jahr zu Jahr weiter", erklärt Henrik Wendorff. Der Vorsitzende des Kreisbauerverbandes und Landesbauernpräsident gehört der im Landkreis bestehenden Arbeitsgruppe Biber an.

Land hüllt sich in Stillschweigen

Die Arbeitsgruppe macht Druck in Richtung Landesregierung. "Am 31. Dezember läuft die Verordnung aus", sagt Wendorff. "Wir haben schon Mitte 2018 unsere Erfahrungen bei der Umsetzung der seit vier Jahren geltenden Verordnung ans Land schriftlich formuliert. Und im gleichen Schreiben nicht nur eine Verlängerung, sondern auch die Überarbeitung gefordert. Bisher gab es seitens des Landes keinerlei Reaktion." Die maßgeblich auf Drängen aus Märkisch-Oderland zustande gekommene Biberverordnung halte der Entwicklung nicht stand, steht für den Woriner Landwirt fest. Nötig seien veränderte und eindeutige rechtsklare Formulierungen. Wendorff nennt ein Beispiel: Es heiße in der Verordnung, dass der Nager nur an öffentlich gewidmeten Verkehrsanlagen vergrämt werden darf. "Was ist mit befestigten Feldwegen, mit Privatflächen, an denen sich Gräben befinden, die für das Gewässersystem eine wichtige Rolle spielen?", fragt er. An einem anderen Punkt stehe, dass der Biber nur an "angelegten Be- und Entwässerungsgräben" vergrämt oder getötet werden darf. Das Platkower Mühlenfließ sei kein angelegtes Gewässer, sondern existiere schon ewig.

Hinzu käme die explosionsartige Ausbreitung. Vor zehn Jahren habe der Biber vor allem nur im Oderbruch gesiedelt. Inzwischen sei er längst auf der Höhe. Die Jungen werden verdrängt, suchen sich immer weiter entfernt neue Gebiete. Unbegreiflich sei für ihn, dass für Maßnahmen gegen Problemtiere, die immer wieder erhebliche Schäden anrichten, in Schutzgebieten stets Einzelanträge zu stellen sind. Völlig außer Acht werde die Rolle der Jäger in der Verordnung gelassen, sieht es der Landesbauernpräsident. Es gebe keine Entschädigungsregel für Jäger. Sie müssten hohe Auflagen erfüllen, haben ein Vermarktungsverbot und zahlen auch noch die Trichinen-Untersuchung. So sei es kein Wunder, dass sich die Zahl der Jäger, die bereit sind, in für die Tötung genehmigten Gebieten zu agieren, in Grenzen hält. Das, was die Jäger bezüglich des Bibers bisher leisten, sei hoch anzuerkennen.

Entschädigungsfond gefordert

"Wir fordern insgesamt einen Entschädigungsfonds", so Wendorff namens der Arbeitsgruppe. Die Bagatellgrenze bei Schäden müsse abgesenkt werden. Es sei nicht zu vermitteln, das Hunderttausende Euro für teure Schutzmatten am Deich bereitgestellt werden, Kommunen und Privatbürger mit ihren vom Nager angerichteten Schäden jedoch allein gelassen werden. "So können wir keine Akzeptanz erreichen", betont Wendorff. Das es geht, beweise Bayern. Dort gibt es längst besagten Fonds. Und dort wurden im vergangenen Jagdjahr 1500 Biber erlegt, ohne das Population in Gefahr geraten ist.