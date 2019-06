Party mit Mehrweg und Right Now

Simone Weber

Premnitz Nach dem ersten "PremRock"-Festival zum 25-jährigen Bestehen von Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz und Premnitzer Stadtwerke im Vorjahr gab es am vergangenen Samstagabend eine Neuauflage des Live-Konzerts in der Fabrikenstraße 11. Anlass war der erstmals veranstaltete Tag der offenen Türen, zu dem der Industriepark Premnitz (ipp) am Nachmittag eingeladen hatte. Zehn ansässige Unternehmen luden zum Blick hinter die Kulissen.

Gegen 19.30 Uhr stand mit der Rathenower Band "Mehrweg", die bereits zur "PremRock"-Premiere 2018 spielte, die erste Band auf der Bühne. Mit einem akustischen Set aus Indie-Rocksongs von The Verve, Radiohead über Rockklassiker von U2, der Interpretation von Depeche Modes "Personal Jesus" bis hin zu deutschsprachigen Songs Seligs, wie zum Beispiel "Ohne Dich", überzeugte "Mehrweg" die mehrere Hundert Gäste, die auch zahlreich aus Rathenow und anderen Orten des Westhavellands nach Premnitz gekommen waren.

In der Region durch viele Auftritte seit Jahren bekannt ist auch die Berliner Coverband "Right Now". Schon mit den ersten Songs machten sie klar, dass die sechs Musiker für gute Party stehen. Nach wenigen Titeln tanzten nicht nur die Moleküle in Mias Hit, sondern trauten sich auch die ersten Frauen auf die Tanzfläche. Zu Sportfreunde Stillers "Kompliment" forderte Keyboarder und Sänger Tobi, das Publikum, erstmals erfolgreich, zum Mitsingen des Refrains auf. Bis Mitternacht spielte "Right Now" mit seinen drei Sängern drei Sets – eine Mischung aus aktuellen Songs von Namika über deutschsprachige Klassiker der NDW-Zeit oder Bands wie Wir sind Helden bis zu Partykrachern wie "Shut up and dance" und "Pocahontas" und Rockklassikern wie "Sex on fire".

"Das Live-Konzert ist ein toller Abschluss des Tages der offenen Türen", so Euroelast-GmbH-Chef Holger Cordelair, der nach einem erfolgreichen Nachmittag den Tag beim Konzert ausklingen ließ. "So gibt es im nächsten Jahr vielleicht eine Neuauflage", ließ Bürgermeister Ralf Tebling vermuten, der im Namen der "Stadt voller Energie", als Träger der Veranstaltung, das Festival eröffnet hatte.