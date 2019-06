Der letzte Wunsch: Zuhause sterben

Silvia Passow

Havelland Es soll dieses große Buch geben und da stehen wir alle drin. Jeder Mensch, mit zwei Zahlen, dem Anfang und dem Ende seines Lebens. Wir haben keinerlei Einfluss darauf, wo unser Leben beginnt, doch manche können entscheiden, wo es enden soll. Wenn wir die Wahl hätten, wir würden gern friedlich und in gewohnter Umgebung, an der Hand unserer Liebsten, gehen. Ein letzter Wunsch, den viele Angehörige erfüllen möchten und sich doch fürchten, der Situation nicht gewachsen zu sein.

Luftnot, Schmerzen, Unruhe, Appetitlosigkeit, auf dem letzten Weg können viele Hürden liegen. Die Sterbebegleitung stellt alle Beteiligten vor enorme und oft auch fremde Herausforderungen. Gut zu wissen, dass man diesen nicht allein begegnen muss. Begleitung durch die schwersten Stunden gibt es durch die "Helfenden Hände".

Lydia Geßlers Nacht war kurz. Zwei Patienten sind nacheinander verstorben. Friedlich, schmerzfrei, zu Hause und in der Obhut ihrer Lieben. Sie fuhr los als die Anrufe kamen, besuchte die Familien, hielt Hände, trocknete Tränen, erklärte, welche Formalien nun folgen würden. "Unsere Arbeit endet nicht mit dem Tod des Patienten", sagt die 59-jährige Krankenschwester. Und fügt hinzu: "Auch wenn der Tod nicht unerwartet kam, tritt er ein, sind die Angehörigen von Gefühlen überwältig. Ich möchte dann da sein, sie auffangen."

Geßler ist in der Palliativ-Versorgung tätig. Sie gehört zu einem Team aus Ärzten und Pflegekräften, deren Patienten sich im Endstadium tödlicher Erkrankungen befinden. Menschen, denen der Arzt keine Hoffnung mehr geben konnte, deren Leben auf absehbare Zeit enden wird.

Im Havelland unterstützt das Team "Helfende Hände" Menschen mit begrenzter Lebenserwartung und deren Angehörige. Sie gehören zur Havelland Kliniken Unternehmensgruppe. Dr. Sören Stolper leitet das Team aus Ärzten und Pflegekräften. Palliative Versorgung heißt, das Sterben zulassen, nicht verhindern, nicht beschleunigen. Es heißt Schmerzen nehmen oder zumindest doch auf ein erträgliches Maß senken, beistehen, Krisen bewältigen, die körperlichen, wie auch die psychischen. "Palliativ-Medizin bedeutet gefühlvoll loslassen", sagt Stolper. Es geht nicht mehr darum möglichst lange zu leben, sondern die verbleibende Lebenszeit möglichst gut zu gestalten.

Täglich 200 Kilometer durchs Land unterwegs

Wir sind auf dem Weg zu der Schwester eines ehemaligen Patienten. Kurz hinter Nauen wird das Havelland ländlich. Auf seichten Hügeln blüht der Raps. Scheinbar endlos ziehen sich die Felder, das leuchtende Goldgelb geht über in den Horizont. Etwa 200 Kilometer täglich fährt Geßler durch das Havelland. Ihr Einsatzgebiet reicht von der Berliner Stadtgrenze bis nach Paulinenaue. In einem der idyllischen Dörfer lebte Christian. Und hier dufte er auch sterben.

Christians letzter Weg: Immer wieder kehrende Übelkeit hatte Christian im vergangenen Sommer zu einem Arztbesuch veranlasst. Zunächst wurde nichts Auffälliges gefunden, die Beschwerden kamen und gingen und irgendwann blieben sie. Christian kam ins Krankenhaus. Dort die furchtbare Diagnose: Krebs, die Metastasen hatten Christians Körper bereits in Besitz genommen.

"Christian wollte nicht sterben", sagt seine Schwester Regina Praetzel. In der Klinik bleiben wollte er auch nicht und als klar wurde, dass es keine Heilung geben würde, fasste Praetzel den Entschluss und holte Christian nach Hause. Praetzel ist Krankenschwester, organisierte die notwendigen Dinge, wie ein Krankenbett. Für die 57-Jährige stand fest. "Ich kann das, ich schaff das." Nur eines hatte die patente Frau nicht bedacht: Ihre eigenen Gefühle, es ging nicht um einen Fremden, es ging um Christian, ihren Bruder.

Als Christian nach Hause kam, war er bettlägerig und auf Pflege angewiesen. Schmerzen hatte er nicht, erinnert sich Praetzel zurück. Die Übelkeit quälte ihn nicht nur weiterhin, sie wurde schlimmer. Praetzel griff zum Telefon, suchte Hilfe. "Ich habe alle Ärzte in der Umgebung angerufen, doch keiner wollte kommen", berichtet sie. In der Apotheke gab man ihr die Karte der "Helfenden Hände". Sie rief sogleich das Büro in Nauen an. "Nach diesem ersten Telefonat ging es mir sehr viel besser. Das war so eine Beruhigung. Endlich war da jemand, dem ich all meine Fragen stellen konnte. Ich fühlte mich nicht mehr allein."

Sören Stolper übernahm die medizinische Betreuung, verordnete andere Medikamente, passte diese nach Christians Bedarf an. Praetzel erzählt, wann immer sie einen Arzt oder eine Pflegekraft benötigte, kam jemand, auch des Nachts. Die "Helfenden Hände" sind rund um die Uhr telefonisch erreichbar. "Und oftmals reichte mir ein Anruf, dann war die Frage beantwortet und alles war wieder gut", sagt Praetzel. Sie sagt, in den zwei Wochen vor Christians Tod habe sie ständig bei Geßler angerufen. Diese winkt nur ab. "War gar nicht so oft", sagt sie. "Doch", widerspricht Praetzel.

"Dass man jederzeit anrufen konnte, Tag und Nacht, diese entgegengebrachte Empathie, das alles gab ganz viel Sicherheit." Möglicherweise, sagt Praetzel, hätte sie Christian ohne diese Sicherheit wieder in die Klinik gebracht, hätte sie seinen Wunsch nicht erfüllen können.

Zu wenig ambulante Versorgung

Die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) steht Menschen zu, deren Erkrankung in absehbarer Zeit zum Tod führt. Ein Zusatzangebot, dass der besonderen Situation der Erkrankten geschuldet ist. Die Pflege im Sinne von waschen, umlagern, Verbände erneuern, Medikamente geben, wird von einem ambulanten Pflegedienst übernommen. Die "Helfende Hände" arbeiten mit den ambulanten Pflegediensten zusammen. Auch für Christians Pflege sollte ein ambulanter Pflegedienst Regina Praetzel unterstützen. Nur konnte kein Pflegedienst gefunden werden. Der Grund lag im Mangel am Personal. Praetzel übernahm die Pflege ihres Bruders, die sie an körperliche Grenzen führte und ist sich sicher, ohne ihren beruflichen Hintergrund hätte sie das nicht geschafft.

Kein Einzelfall

Nach Informationen des Landkreises Havelland wurden im Jahr 2016 rund 5.600 Havelländer im häuslichen Umfeld gepflegt. Mehr als die Hälfte von ihnen, rund 3.000, durch die Angehörigen, die anderen 2.600 durch professionelle Pflegedienste. Aktuell sind im Kreis 63 ambulante Pflegedienste verschiedener Träger tätig. Dem Landkreis ist bekannt, dass es immer wieder zu Fällen kommt, in denen Patienten von den ambulanten Pflegediensten nicht versorgt werden können. Grund hierfür ist der Mangel an Fachkräften. Allerdings sind bisher überwiegend Patienten mit einem Pflegegrad von 2 und weniger betroffen, teilt der Landkreis auf Nachfrage mit.

Loslassen am Ende des Weges

Christian ist friedlich hinübergeschlafen. Praetzel weiß das, sie war dabei. Sie hat für ihn gesorgt, hat ihn begleitet, hat ihn behütet, sie weiß, Christian hatte keine Schmerzen. Für Praetzel ist das ein gutes, sehr beruhigendes Gefühl. Christian war nicht allein, sie beide waren nicht allein. Sie hatten Unterstützung, eine helfende Hand, die für sie jederzeit greifbar war.

Kontakt zu den helfenden Händen unter 03321/421516.