Bis zu drei Tage Wartezeit an Stadtschleuse

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Dass infrastrukturelle Großprojekte in der Regel teurer werden, als ursprünglich geplant, gilt als normal. Dass etwas günstiger entsteht, ist heute praktisch ausgeschlossen. Vor 120 Jahren etwa war ein Projekt in Rathenow erheblich billiger geworden. Ein Achtel der veranschlagten Investitionssumme für die Errichtung der Hauptschleuse blieb eingespart. Das waren immerhin rund 100.000 Mark.

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts staute sich an der Staustufe Rathenow nicht nur das Wasser, um verschiedenste Mühlen zu betreiben. Ebenso gab es Stau im Schiffsverkehr im Schatten der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. "Auch an der Schleuse Rathenow erhöhte sich der Durchgangsverkehr derart, daß es unumgänglich wurde, die Kapazitäten zu erhöhen", heißt es auf https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/lebendigefluesse/havelgeschichte.pdf in einem sehr ausführlichen Beitrag über die Havel.

Die Schleusungen erfolgten damals im Stadtkanal, der im Mittelalter um die Altstadt herum gegraben wurde. Heute werden dort Sportboote geschleust. "Schon der Schiffsdurchgang in den Jahren 1895 und 1896 hätte bei gleichmäßigem Verkehrsanfall über das ganze Jahr eine tägliche Betriebszeit der Rathenower Stadtschleuse von 18 Stunden erforderlich gemacht. Die Diskontinuität des Verkehrs jedoch führte in den Spitzenzeiten zu einem Betrieb rund um die Uhr, bei dem dennoch bis zu 120 Schiffe im Rang lagen und Wartezeiten bis zu drei Tagen nicht selten waren", heißt es weiter im Beitrag auf der Webseite des Naturschutzbundes (NABU).

Auf einer Infotafel, die das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) neben der Hauptschleuse befestigte, steht indes, dass im Jahr 1899 noch fast 17.000 Schiffe die alte Stadtschleuse passierten. "Das führte dazu, dass ein künstlicher Schifffahrtskanal mit einer 220 Meter langen Großschifffahrtsschleuse (Hauptschleuse) neu geschaffen wurde."

1898 war mit dem Aushub für die Schleusenkammer begonnen worden, bereits im Jahre 1900 wurden die Tore eingebaut. Der Betrieb hätte aufgenommen werden können. Doch die Eröffnung erfolgte erst am 13. April des darauffolgenden Jahres.

Diese Verzögerung war nicht etwa wie aktuell beim BER in Schönefeld durch technische Mängel bedingt. Vielmehr waren nach Abschluss der Bauarbeiten in Rathenow von der veranschlagten Investitionssumme von rund 770.000 Mark ca. 100.000 Mark übrig geblieben. Darüber wird im NABU-Beitrag auch berichtet. Demnach wurde das Geld dafür verwendet, einen Durchstich herzustellen. Durch die neue Hauptschleuse, hier havelabwärts, hätten die Schiffe in einer engen Linkskurve dem natürlichen Wasserlauf folgen müssen. In Gegenrichtung wäre es eine Rechtskurve gewesen. Durch den Durchstich entstand die Schliepenlanke, die als Havelaltarm zum praktisch stehenden Gewässer wurde. Derweil konnten die Schiff nunmehr geradeaus fahren.