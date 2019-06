Klein Kreutzer Gut wird zum Wohntraum

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Das Gut Klein Kreutz hat schon viel erlebt und feiert gegenwärtig seine zweite Auferstehung. Die erste, so hatten Geschichtsschreiber überliefert, sei nach dem Dorfbrand 1823 notwendig gewesen, als große Teile des Dorfes vernichtet waren, darunter das Gut, das damals noch an zentraler Stelle inmitten des Ortes lag. Vermutlich schon im 17. Jahrhundert, als es bereits "Vorwerk" (Gutshof) der Brandenburger Neustadt und manchmal als "Großer Hof" verzeichnet war. Nun also baute man das Gut am nordwestlichen Dorfrand auf – nur wann genau ist fraglich. Die gegenwärtigen Bauarbeiten ermöglichen Untersuchungen, wobei Dendroproben für die Bauhölzer des Gutshauses 1806 als Fälljahr feststellten. "Und damals wurde nicht gelagert, sondern gleich verbaut. Also ist das Brandjahr anzuzweifeln, oder hier stand schon etwas", grübelt Denkmalschützerin Anja Heinecke, die immer wieder Überraschungen auf dem Gut erlebt. So offenbarten teils noch Schiefer gedeckte Dachkonstruktionen im Dachstuhl, dass das Gutshaus ursprünglich zwei Türme hatte, die ein flacher Mittelteil verband. Und als die Neustadt es 1835 verkaufte, wurde aus dem neoromanischen Burgstil das streng klassizistische Gutshaus mit Mittelturm. "Jedenfalls ist das Gutshaus von herausragender Qualität und mir ein völliges Rätsel. Es erinnert stark an Schinkel-Bauten, beispielsweise das Schloss Charlottenburg. Vielleicht sollte hier ein Muster-Gut entstehen?", denkt Heinecke und hofft, mit BRAWO-Lesern manches Rätsel lösen zu können. Heinicke: "Da vieles im Dunkeln liegt und sich kaum Unterlagen erhalten haben, würde ich mich über alle Hinweise, Erinnerungen, Details und ganz besonders Fotos auch von der Gutsarbeitersiedlung, dem abgebrannten Kuhstall usw. riesig freuen!"

Die größte Freude bleibt indes, "dass sich so tolle Investoren für das Gut gefunden haben, die mit viel Liebe, Ideen und Kompromissbereitschaft dem Denkmal eine Zukunft als Wohnanlage bereiten."

Die Kleinmachnower Unternehmensgruppe HavelInvest hat die weitläufige Anlage von jenem Mann gekauft, der sie einst von der Treuhand erworben, aber keiner Nutzung zugeführt hatte. Auf www.gutshof-klein-kreutz.de ist nachzulesen: "Mit größtem Respekt haben wir uns der Aufgabe gewidmet, den Gutshof Klein Kreutz mit neuem Leben zu füllen. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung, bedeutet der Umbau des Hofes eine Herausforderung", vor allem wegen der Zweckänderung der historischen, denkmalgeschützten Bausubstanz. Was einst Gutshaus, Stellmacherei, Kuhstall, Scheune und Sattelkammer war, soll Wohnraum werden. Qualitativ hochwertig, je Wohnung zwischen 70 und 130 qm groß, mit Fußbodenheizung und mit Terrasse oder Balkon zum autofreien Innenhof, der begrünt wird, Sitzecken und einen Spielplatz bekommt. Denn Jung und Alt sollen in der Wohnanlage ihr Zuhause finden – als Mieter ab 6,90 Euro kalt pro Qudadratmeter. Der Verkauf des zweiten Bauabschnitts hat bereits begonnen. Das Konzept unseres Gutshofs ist sowohl für Kapitalanleger als auch für Eigennutzer interessant. Interessenten können sich also gern bei uns unter der Telefonnummer 033203/600400 melden", verrät HavelInvestler Andreas Müller. Allzu weit entfernt ist der Erstbezug nicht: Im ersten, schon gut vorangekommenen Bauabschnitt wird der Kuhstall in 16 Wohnungen verwandelt und die Stellmacherei zum Einfamilienhaus. Bis Jahresende 2019. Der zweite Bauabschnitt wird derzeit geplant und auf 20 Wohneinheiten in der Scheune hinauslaufen und die Sattelkammer zum Einfamilienhaus werden lassen. Der dritte Bauabschnitt widmet sich Nebengelass wie Pferdestall und Schmiede und insbesondere dem Gutshaus, das es mit über 500 qm Nutzfläche auf fünf Wohnungen bringen wird. Schon Ende 2021 sollen die beiden prächtigen Tannen im Hof, weihnachtlich, auf ein vollendetes Wohnensemble weisen.