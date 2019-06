Markus Kluge

Herzberg (MOZ) Autofahrer müssen sich ab Montag auf der B 167 zwischen Herzberg und Grieben auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Ab dem Ortsausgang Herzberg in Richtung Grieben bis zur Kreisgrenze mit Oberhavel wird die Straße auf einer Länge von 3,2 Kilometern erneuert, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Der Verkehr wird für die Zeit der Bauarbeiten, die bis Ende August 2020 dauern sollen, per Ampel geregelt. Für Radfahrer ist die B 167 in diesem Abschnitt voll gesperrt. Sie sollen eine Umleitung über Vielitz nehmen, die ausgeschildert ist.