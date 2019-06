Vergleich zu Gnewikower Straßenschäden gescheitert

Siegmar Trenkler

Gnewikow (MOZ) In dem seit 2015 schwelenden Gerichtsstreit um das lockere Straßenpflaster vor dem Jugenddorf in Gnewikow ist eine Lösung noch einmal in die Ferne gerückt.

"Die Gespräche mit der Stadt Neuruppin und den Stadtwerken verliefen ergebnislos", hatte Vize-Landrat Werner Nüse bei der konstituierenden Sitzung des Kreistags in dieser Woche erklärt. "Die Stadtwerke wollen keinen Vergleich", berichtete er weiter. "Der Landkreis muss nun überlegen, ob er die Kosten allein trägt oder den Rechtsstreit zu Ende führt." Nüse ergänzte, dass er persönlich den Zustand der Straße als "nicht so schlimm" empfinde.

Auslöser für das Gerangel waren Schäden am Pflaster, die im Auftrag des Kreises von einer Firma behoben wurden. Schon kurz danach waren die Steine wieder locker. Seitdem gibt es zwei konkurrierende Erklärungsversuche: Entweder die Baufirma hat Fehler beim Verlegen gemacht, oder die Stadtwerke haben eine unterirdische Leitung beschädigt, wodurch sich das Pflaster gelöst hat. Seitdem sind dazu von mehreren Seiten Gutachten erstellt worden, um die eigene Sichtweise belegen zu können. Die Stadt Neuruppin hatte zwischenzeitlich angeboten, die Schäden erst einmal zu beheben. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte vor einigen Monaten gefordert, das Problem noch vor der Kommunalwahl im Mai aus der Welt zu schaffen, weil andernfalls eine Lösung noch länger auf sich warten ließe.