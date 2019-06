Münster gewinnt Kampf um Forschungs-Batteriefabrik

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Forschungsministerin Anja Karliczek entscheidet sich für Nachbarstadt ihres Wahlkreises für das 500-Millionen-Projekt.

Jubel in Münster, Enttäuschung in den fünf unterlegenen Regionen: Die westfälische Universitätsstadt hat den Zuschlag für die Batterie-Forschungsfabrik bekommen, die der Bund in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 500 Millionen Euro fördert. Das gab Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gestern in Berlin bekannt. Nicht zum Zug kam Dresden als einziger ostdeutscher Bewerber. Außerdem hatten sich Baden-Württemberg mit Ulm, Bayern mit München, Niedersachsen mit Braunschweig und Schleswig-­Holstein mit Itzehoe um die Ansiedlung bemüht.

In der Fabrik sollen ab 2022 etwa 150 Forscher erproben, wie Batteriezellen in großer Serie hergestellt werden können. Dabei sollen sie eng mit Industriefirmen zusammenarbeiten. Ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung unter den weitgehend gleichwertigen Vorschlägen sei das Recyc­lingkonzept gewesen. Das sei in Münster am überzeugendsten gewesen, begründete Karliczek die Wahl. Diese war für sie besonders brisant, weil ihr Bundestagswahlkreis Steinfurt III direkt an Münster angrenzt. In ihrem Wahlkreis liegt zudem Ibbenbüren, ihr Geburtsort, wo die Wiederverwertung der produzierten Batteriezellen erprobt werden soll.

Die Ministerin bestritt, dass die Gründungskommission eine Empfehlung für Ulm ausgesprochen hatte, wie es nach der letzten Sitzung am Dienstag geheißen hatte. In ihr saßen insbesondere Vertreter der Industrie. Die Entscheidung sei im Forschungsministerium in enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsressort gefallen. Sie selbst habe sich aber bis zuletzt "aus der Geschichte herausgehalten", betonte Karliczek. Andere Standorte wie Ulm, Karlsruhe und Salzgitter sollten für einzelne Aspekte der Forschung einbezogen werden.

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) reagierte enttäuscht. Für die in Ulm produzierten Batterien habe es verbindliche Vorbestellungen über 50 Millionen Euro gegeben. Das Land wollte 185 Millionen Euro sowie Grundstück und Gebäude bereitstellen. Nordrhein-Westfalen hatte mit über 200 Millionen Euro Landeszuschuss gewunken.

Sachsen wollte für Dresden bis zu 100 Millionen Euro zuschießen. Die sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) bedauerte die Entscheidung. Der Freistaat verfüge über alle Voraussetzungen für die Forschungsfabrik. "Auch im Sinne der stärkeren Förderung der ostdeutschen Länder, wie es von der Bundesregierung im Zuge der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland immer wieder zugesichert wird, wäre eine Entscheidung für Sachsen sehr nachvollziehbar gewesen." Sie will sich die Begründung für die Vergabe nach Münster genau ansehen und das Forschungsfeld weiter pflegen.

Jetzt ging es nur um die Forschungsfabrik. In Abstimmng mit Karliczek will das Wirtschaftsministerium die Ansiedlung von Batteriefabriken für die Großserienfertigung mit einer Milliarde Euro fördern. Dafür bringt Minister Peter Altmaier (CDU) immer wieder auch die Lausitz ins Gespräch.

Nordrhein-Westfalen solle zum "Vorreiter, Antreiber und Impulsgeber der Elektromobilität werden", begrüßte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Entscheidung für Münster.