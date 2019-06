Hoffnung für den Lauseberg

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Stadt Schwedt kauft das Skandal-Gelände der Inter-Oeko GmbH auf dem Lauseberg in Blumenhagen. Gut 15 Jahre nach dem großen Umweltskandal. Der Notarvertrag ist bereits unterschrieben.

Laut Reinhold Protschko, er erlebte in jenen Skandaljahren als Ortsvorsteher in Blumenhagen die Ereignisse hautnah, hat die Beseitigung der akuten Gefahren und Gefahrstoffen schon einmal 200 000 Euro gekostet. Seit dem ist das Gelände der Umweltkriminellen von Inter-Oeko mit einem rostigen Schloss verschlossen, verriegelt und verrammelt. Mehrere Schilder an dem langen Zaun ums Müllbiotop warnen vor dem Betreten und der Gefahr auf dem Areal. Mancherorts dort stapelt sich immer noch der Müll dachfirsthoch und im Wald bis nahe unter die Baumkronen. Die alten Ruinen vergammeln mit morbidem Charme.

Das Landesumweltamt hatte 2010 die Gefährlichkeit des damals noch vorhandenen Mülls auf dem Recyclinggelände der Inter-Oeko bestätigt. Die großen Abfallmengen wurden als asbesthaltig und mit gefährlichem krebserregenden PBCB behaftet eingestuft. Auch von schwach radioaktiv gelagerten Stoffen war die Rede. Von den Schadstoffen besonders bedroht waren die Eigenheime in der Straße "Lauseberg" genau gegenüber.

Heike Voigt, oberste Ordnungshüterin in Schwedt, erzählt auf Nachfrage gern, dass es keine Müllablagerungen auf dem Gelände in den letzten Jahren gegeben habe. Der Stadtordnungsdienst soll dort einmal im Quartal nach dem Rechten gesehen haben. Der Stadtordnungsdienst hätte angeblich nicht mal Löcher im Zaun registriert. Doch da irrt sich Schwedts oberste Ordnungshüterin oder sie ist falsch informiert worden.

Anwohner berichteten in den zurückliegenden Wochen mehrfach das Gegenteil. Die einen würden dort illegal Müll entsorgen, die anderen hoffen, dort noch wertvollen Schrott zu finden. Überreste künden vom unheilvollen Wirken beider Gruppen. Bei einer Untersuchung klafften riesige Löcher im Sicherheitszaun. An mehreren Stellen. Auf der Rückseite des Geländes sind zudem Paneele aus der Umzäunung herausgebrochen worden. Gleich hinterm Zaun liegen dort illegal entsorgte Kühlschränke und anderer Müll. Rostige Chemiefässer harren dort auch ihres Zerfalls.

"Was da noch ´rum liegt, soll im nächsten Schritt entsorgt werden", hat Reinhold Protschko gehört. Er weiß von einem vorsorglichen Bebauungsplan für diesen Bereich des Lauseberges. Die Bebauung mit Eigenheimen würde dem kleinen Schwedter Ortsteil erlauben, sich erfolgreich weiter zu entwickeln. Angeblich sind junge Leute an Baugrundstücken auf dem Lauseberg interessiert.

Bauland könnte entstehen

Wenn die Entsorgung des Mülls gelaufen ist, dann müssten allerdings noch die alten Inter-Oeko-Baracken abgerissen und entsorgt werden. Ein Antrag darauf, die Dächer der Gebäude mit Photovoltaiksystem zu bestücken ist in der Vergangenheit abgelehnt worden. Zum Glück aus heutiger Sicht.

Bürgermeister Jürgen Polzehl hatte schon beim Festempfang zur 750-Jahr-Feier den Blumenhagenern in die Hand versprochen, der Inter-Oeko-Skandal wird 15 Jahre danach abgeschlossen, der Restmüll vom Gelände entsorgt, die Gebäude geschleift. Dann könnte Bauland geschaffen werden für Eigenheime. Das alles würde mehrere 100 000 Euro kosten.

Da Schwedt das nicht aus eigener Tasche bezahlen kann und will, werden Fördermittel vom Landesumweltamt beziehungsweise aus der Landeskasse gebraucht.

Die Chancen dafür stehen gut anderthalb Jahrzehnte nach dem Bekanntwerden des Umweltskandals Inter-Oeko in Schwedt angeblich nicht schlecht oder besser als je zuvor.