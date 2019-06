Die schönsten Urlaubsfotos aus Oberhavel gesucht

Am Strand von Alcudia auf Mallorca hat Saskia Lemke ihren Urlaub verbracht und sich damit an unserer Leser-Fotoaktion beteiligt. © Foto: privat

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Wo verbringen Menschen aus dem Landkreis ihre Ferien? Unserer Zeitung startet wieder die beliebte Bilderserie. Machen Sie mit!

Der Sommer verwöhnt uns seit einigen Wochen mit seinen Launen. Doch jetzt ist die große Ferienzeit angebrochen. Viele von uns können sie auch intensiv auskosten. Ob beim mehrtägigen Urlaub zuhause oder an der Ostsee oder auf Mallorca, in Südafrika oder auf Feuerland. Vielleicht auch bei einer Radtour durch das Ruppiner Seenland, um den Stechlinsee oder auf dem Radweg nach Kopenhagen. Bei einem Ausflug in den Eberswalder Zoo, zum Konzert in Berlin oder zum Dorffest nebenan. Möglichkeiten, sich zu amüsieren oder zu entspannen, gibt es unendlich viele – auf Balkonien oder in Patagonien. Schöne Orte gibt es überall, genauso wie schöne Bilder.

Aus diesem Anlass lädt unsere Zeitung Sie wieder dazu ein, beim diesjährigen Urlaubsfoto-Wettbewerb mitzumachen. Schicken Sie uns einfach Ihren Schnappschuss – gespickt mit ein bis zwei Sätzen, wo sich die Urlaubsfreude ereignet hat und wer auf dem Foto zu sehen ist. Dazu bitten wir Sie, auch den Namen des Fotografen samt Telefonnummer und Wohnort zu nennen. Den schönsten Bildern oder Schnappschüssen winken tolle Preise. Drei Motive werden prämiert.

Was Sie ablichten, steht Ihnen vollkommen frei. Ob es die Landschaftsbilder aus der Toskana sind, der Schwimmkurs Ihrer Enkelkinder oder das gemütliche Zusammensein im heimischen Garten. Einsendeschluss ist der 1. September, Sie haben also nach den Ferien genügend Zeit, Ihr schönstes Urlaubsfoto auszuwählen. Bis dahin wünschen wir erholsame Ferien und viele spannende Fotomotive!